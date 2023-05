LIVE – Bronzetti-Jabeur, primo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sfida tra Lucia Bronzetti e Ons Jabeur, valevole per il primo turno del Roland Garros 2023. Il day 3 è la giornata di match giusta per l’esordio della giocatrice nata a Rimini, galvanizzata dal primo titolo in carriera conquistato in quel di Rabat. Dopo una battaglia in tre set con l’austriaca Julia Grabher, dura dal punto di vista fisico e psicologico, l’azzurra ha avuto il tempo per ripristinare le energie e concentrarsi su Parigi. Il Roland Garros è una grande chance per mettersi in mostra e crescere tennisticamente: Bronzetti non vuole sprecarla. Jabeur parte con i favori del pronostico ed è una giocatrice dal tennis esteticamente sublime; sarà certamente un incontro avvincente. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su Bronzetti-Jabeur (primo match sul Campo Philippe-Chatrier a partire dalle ore 11.45).

BRONZETTI-JABEUR (a partire dalle ore 11.45)