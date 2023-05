Roland Garros 2023: troppa Jabeur per Bronzetti, la riminese esce di scena al primo turno

Niente da fare per Lucia Bronzetti, che esce subito di scena nel primo turno del Roland Garros 2023 tre giorni dopo la sua prima vittoria di un torneo Wta a Rabat. L’azzurra partiva nettamente sfavorita contro la numero 7 del ranking e del seeding, Ons Jabeur, che ha giocato una partita sublime irretendo il gioco dell’azzurra. 6-4 6-1 il punteggio finale sullo Chatrier in appena un’ora e undici minuti di gioco, avanza dunque al secondo turno la tunisina, con merito, e si candida per arrivare fino in fondo se manterrà questo livello e questa qualità di tennis.

Nel primo set tante variazioni per la nordafricana, che esplora spesso la smorzata, anche incrociata, piazza palle corte e prolunga gli scambi rendendo la vita difficilissima alla riminese, che perde così la battuta per due game al servizio consecutivi. Vola così sull’1-5 Jabeur, pur concedendo palle break nel sesto gioco, è il presagio per il tentativo di rimonta dell’azzurra, che passa per il controbreak ottenuto di grinta e cuore. Bronzetti si porta così fino al 4-5, ma purtroppo il game successivo viene vinto a zero dalla Jabeur che vince così il primo set. Disastroso per l’azzurra, invece, il secondo set: cala tanto il livello della riminese, la sua rivale prosegue su alti ritmi e con colpi talvolta davvero sublimi, portandosi avanti 0-5 con tre break, subendo poi un controbreak ininfluente prima di strappare un’altra volta la battuta a Bronzetti, che si arrende 6-1.