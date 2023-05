Highlights Cocciaretto-Kvitova 6-3 6-4, Roland Garros 2023(VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Una super Elisabetta Cocciaretto batte 6-3 6-4 la testa di serie numero 10 Petra Kvitova nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2023. Partita solida della giocatrice italiana, che approfitta della condizione non perfetta dell’avversaria per centrale la prima vittoria in carriera nel tabellone principale dello Slam parigino.