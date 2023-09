LIVE – Canada-Slovenia 100-89, Mondiali basket 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Canada-Slovenia, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket. La formazione nordamericana si è fin qui dimostrata tra le più solide della rassegna iridata, confermando di avere tutte le carte in regola per arrivare in fondo. C’è però da superare la concorrenza agguerrita di Luka Doncic e compagni: chi vince affronterà in semifinale la Serbia, che non ha avuto tanti problemi ad eliminare la Lituania. La palla a due è fissata alle ore 14:30 di mercoledì 6 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

40‘ – Il Canada vola in semifinale.

39′ – Niente da fare per la Slovenia, che le ha provate tutte per rientrare.

37′ – Non sbaglia mai Gilgeous-Alexander, 96-85.

36′ – Saltati gli schemi in attacco, 94-81.

34′ – Secondo tecnico per Doncic, finisce qui la partita del fuoriclasse sloveno e anche le speranze di rimonta della sua squadra.

33′ – Massimo vantaggio Canada, 92-76.

32′ – Canada già in bonus, impresa della Slovenia sempre più difficile.

32′ – Parziale di 5-0 canadese, 85-71.

30′ – DOncic tiene a galla la Slovenia, 80-71 a 10 minuti dalla fine.

29′ – Slovenia che prova a restare attaccata al match, 80-66.

27′ – Difese più leggere in questo frangente, 75-61.

26′ – Molto ordinato il Canada, che continua a fare punti con i tiri liberi.

26′ – +10 Canada.

25′ – Inizia a calare la Slovenia, 61-52.

24′ – Massimo vantaggio per il Canada, 59-52.

22′ – Molto bene il Canada in transizione con Gilgeous-Alexander, 54-52.

21′ – Si riparte.

FINE SECONDO QUARTO

20′ – Punteggio in parità, 50-50.

19′ – Resta in scia la Slovenia, 50-47.

16′ – Parziale a favore del Canada, 44-40.

15′ – Torna a segnare Gilgeous, 38-40.

14′ – Molto equilibrio finora.

13′ – Già 3 falli per la Slovenia, Canada ancora a 0, rientra Doncic.

12′ – Subito due triple per Preperic.

12′ – Primi punti per Alexander Walker, 31-27.

10′ – Strappo del Canada nel finale, primo quarto in archivio.

9′ – Avanti di uno la Slovenia, Doncic 7 punti e Gilgeous 8.

7′ – Dominante Gilgeous-Alexander nel mid range, 16-15.

5′ – Parziale di 5-0 per il Canada, 12-10.

1′- Subito in partita Doncic, 4-6.

1′ – Subito Gilgeous-Alexander, 2-0.

14:30 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà l’ultimo quarto di finale tra Canada e Slovenia.