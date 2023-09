Golf, Horizon Irish Open: Edoardo Molinari e Migliozzi sfidano McIlroy e Lowry

Prosegue il DP World Tour. Si vola in Irlanda con l’Horizon Irish Open, uno dei tornei di lunga tradizione del circuito dal 7 al 10 settembre. Vi prendono parte Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari. I favoriti sono Rory McIlroy, numero due mondiale, l’irlandese Shane Lowry, vincitori in passato dell’evento, e l’inglese Tyrrell Hatton (n. 13). Difende il titolo il polacco Adrian Meronk. Occhi puntati anche su gli ex campioni Pablo Larrazabal e i sudafricani Thriston Lawrence e Ockie Strydom, e ancora Billy Horschel, gli australiani Adam Scott e Min Woo Lee, gli inglesi Danny Willett e Matt Wallace e i danesi Thorbjorn Olesen e Rasmus Hojgaard. Da seguire anche lo svedese Alexander Bjork, lo scozzese Connor Syme e l’inglese Alex Fitzpatrick, secondo, terzo e quinto nel precedente Omega European Masters, il tedesco Yannik Paul, un altro che sperava in una wild card dopo un anno sempre a un passo dalla qualificazione diretta, e i nordirlandesi Tom McKibbin e Jonathan Caldwell. Il montepremi è di 6.000.000 di dollari (circa 5.560.000 euro).