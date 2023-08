Basket, calendario Italia ai Mondiali 2023: programma, orari e tv

Il calendario con il programma, gli orari e come vedere in tv le partite dell’Italia ai Mondiali 2023 di basket. È tutto pronto per il via ufficiale alla rassegna iridata, che si svolgerà tra il 25 agosto e il 10 settembre in Asia, tra Giappone, Filippine e Indonesia. I ragazzi allenati da coach Pozzecco puntano a ottenere un risultato importante, a un anno dal bel percorso agli Europei, dove è arrivata una cocente eliminazione ai quarti di finale contro la Francia all’overtime. Fontecchio e compagni scenderanno in campo nella prima partita del torneo contro l’Angola, con la volontà di agguantare un risultato positivo: saranno tre le partite dei gironi, mentre dal 1° settembre comincerà la fase a eliminazione diretta, con la speranza che ci sia anche l’Italia.

Ecco quindi il calendario completo dell’Italia ai Mondiali di basket 2023, ricordando che tutte le partite degli Azzurri saranno visibili in tv e in chiaro sui canali Rai, oppure previo abbonamento su Sky, oltre che sulle relative piattaforme streaming, Raiplay, Sky Go e Now. Un’altra alternativa è rappresentata da Dazn.

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

FASE A GIRONI – 25-30 agosto

Venerdì 25 agosto

Ore 10:00 – Angola – Italia

Domenica 27 agosto

Ore 10:00 – Italia – Repubblica Dominicana

Martedì 29 agosto

Ore 14:00 – Filippine – Italia