Canada-Slovenia oggi in tv: programma, orario e diretta Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Canada-Slovenia, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket. La formazione nordamericana si è fin qui dimostrata tra le più solide della rassegna iridata, confermando di avere tutte le carte in regola per arrivare in fondo. C’è però da superare la concorrenza agguerrita di Luka Doncic e compagni: chi vince affronterà in semifinale la Serbia, che non ha avuto tanti problemi ad eliminare la Lituania. La palla a due è fissata alle ore 14:30 di mercoledì 6 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Canada-Slovenia, valida per i Mondiali 2023 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma satellitare Sky Sport, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che sulle relative piattaforme streaming Sky Go e NOW; sempre in streaming, la partita sarà visibile anche su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.