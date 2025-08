Nuovo giorno di mercato, nuova chiusura per la Juventus che deve salutare il centrocampista: ecco dove giocherà.

Dopo l’amichevole contro la Reggiana di ieri mattina, la Juventus è subito tornata a lavoro sia sul campo che sugli spalti, dove la dirigenza non arresta le sue operazioni di mercato. Il modo in cui è terminata la scorsa stagione non ha lasciato dubbi: è necessario intervenire per rafforzare la squadra. Eppure sino ad ora i movimenti sono stati decisamente pochi, sia in entrata che in uscita.

Fra i vari profili sondati per la rosa a disposizione di Igor Tudor ce n’è stato uno che sembrava essere più di un semplice interesse. Tuttavia il sogno della Vecchia Signora è sfumato: il centrocampista ha scelto la sua nuova destinazione, volerà in Spagna.

Niente Juventus per Partey: il ghanese vola al Villarreal

Accostato diverse volte alla Juventus come profilo ottimale per rafforzare il centrocampo bianconero – nonostante l’età non più giovanissima – Thomas Partey non farà parte della squadra zebrata della prossima stagione.

A riportarlo è tuttomercatoweb.com, che parla di un ritorno in Spagna per il mediano classe 1993. Dopo la lunga avventura all’Arsenal, il giocatore si unirà al Villarreal, squadra guidata da Marcelino García Toral. Dopo aver svolto già le visite mediche, per lui è pronto un contratto biennale che verrà firmato a breve.

Sfuma un colpo a parametro zero per la società bianconera, che ora continuerà a guardarsi attorno in attesa di trovare il giocatore più adatto alle esigenze di Tudor. E, soprattutto, di vedere sbloccarsi il mercato in uscita, necessario per accogliere nuovi profili.