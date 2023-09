Mondiali basket 2023: Gilgeous-Alexander vince la sfida con Doncic, il Canada vola in semifinale

Il Canada batte la Slovenia 100-89 nel match valido per l’ultimo quarto di finale dei Mondiali di basket 2023 ed è in semifinale per la prima volta nella sua storia. Primo tempo equilibratissimo alla Mall of Asia Arena di Manila con la squadra di Sekulic che riesce a tenere testa al quintetto Nba canadese. Nella seconda frazione la squadra di Fernandez si scatena e chiude i conti nel terzo quarto con un parziale praticamente definitivo di 30-21. Un super Gilgeous-Alexander ne mette 31 con 10 rimbalzi e trascina i suoi al successo. Grande prova di Barrett con 24 punti e 9 rimbalzi. Bene anche Brooks e Alexander Walker con 14 punti a testa.Non bastano alla Slovenia i 26 punti con 4 rimbalzi e 5 assist del solito Doncic e i 22 con 5 rimbalzi di Klemen Preperic. E’ mancato l’apporto del resto del quintetto, solo Dragic in doppia cifra, 10 punti e 4 rimbalzi.

Si completa quindi il quadro delle semifinali. Da una parte del tabellone Germania e Usa si giocheranno l’accesso alla finale venerdì alle 14:40, mentre dall’altra sarà battaglia tra Canada e Serbia, sempre venerdì con orario ancora da definire. Già definite anche le prime qualificate alle Olimpiadi. Con Canada e Usa già a Parigi, Serbia e Germania staccano altri due pass. Per centrare gli altri accessi ci sarà un torneo preolimpico di qualificazione.

Canada che parte con un quintetto Nba formato da Gilgeous-Alexander, stella degli Oklahoma City Thunder, Brooks, dei Memphis Grizzlies, Barrett, dei New York Knicks, Powell, dei Dallas Mavericks, e Olynyk degli Utah Jazz. In panchina gli altri due Nba Dort, dei Thunder, e Alexander Walker, dei Minnesota Timberwolves, a cui si aggiungono Alexander, Bell-Haynes, Edey, Ejim e Scrubb. Slovenia che punta tutto sul fuoriclasse Doncic, dei Dallas Mavericks, supportato da Zoran Dragic, Nikolic, Prepelic e Tobey. In panchina Blazic, Cebasek, Dimec, Glas, Hrovat, Prepelic K. e Samar.

Primo quarto piuttosto equilibrato con Doncic e Gilgeous-Alexander subito in partita. 8 punti per la stella dei Thunder e 7 con due assist per l’ex Real Madrid. Meglio la Slovenia, che conduce per buona parte del quarto, ma nel finale le seconde linee del Canada mettono in atto il sorpasso con Barrett e Dort, 6 punti dalla panchina, che mettono a referto un mini parziale di 5-0 per il 26-24 finale. Sponda Slovenia buon avvio di Nikolic con 5 punti e 1 rimbalzo. Percentuali decisamente migliori per il nordamericani, che tirano con il 62% dal campo a fronte del 43% della squadra di Sekulic.

Secondo quarto sullo stesso filone del primo. Il Canada prova ad allungare con un ottimo Alexander Walker, 10 punti in uscita dalla panchina con tanto di poster su Tobey. La Slovenia limita i danni con Doncic a riposo e sfrutta il rientro del playmaker per tentare una mini fuga sul 45-40 subito fermata da Gilgeous-Alexander, 13 punti con 5/5 da due punti. Si va all’intervallo lungo sul 50-50 con un Doncic da 17 punti 2 rimbalzi e 3 assist e una Slovenia molto efficace dal perimetro, 10/17 con anche un discreto 44% dalla media distanza. Bene Prepelic con 11 punti e due triple una in fila all’altra in avvio di secondo quarto.

In avvio di terzo quarto bene il Canada, che sfrutta gli errori in attacco della Slovenia per colpire in transizione. La tripla di Brooks del 59-52, massimo vantaggio, costringe Sekulic a chiamare il timeout a 6 minuti dall’ultimo quarto. Aumentano le palle perse della Slovenia e il Canada, senza fare nulla di speciale, si trova sopra di dieci a metà frazione sul 65-55. Molto lucida la squadra di Fernandez, che sfrutta i tanti falli di Doncic e compagni per accumulare punti facili con i tiri liberi. Canada dominante in attacco con Gilgeous-Alexander e Barrett che arrivano agli ultimi 10 minuti con la soglia 20 punti già abbattuta. Doncic tiene a galla i suoi con 25 punti 4 rimbalzi e 4 assist. Grazie alla stella dei Mavericks la Slovenia si trova sotto solo di 9 a inizio quarto quarto sull’80-71.

Troppa fretta per la Slovenia in attacco in avvio di quarto quarto. Il Canada è bravo a sfruttare le palle perse e i falli degli avversari, già con 5 falli dopo soli due minuti, per scappare a +15 sull’86-71. Canada che non deve fare altro che gestire il vantaggio, complice anche l’espulsione di Doncic a 6 dalla fine per somma di tecnici, per centrare la prima semifinale mondiale della sua storia.