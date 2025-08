Nonostante il lungo contratto che lo lega allo United, Hojlund potrebbe già lasciare la Premier: gli inglesi fissano il prezzo.

L’Inghilterra, come ogni finestra di mercato estiva, resta la regina indiscussa dei trasferimenti – per cifre e profili. Fra questi compare anche una vecchia conoscenza del massimo campionato italiano, Rasmus Hojlund, che molte voci di corridoio vorrebbero ancora una volta in Serie A dopo l’anno proficuo vissuto con i colori dell’Atalanta.

Ad essere interessate al danese sembrano esserci state prima Inter e Roma, poi Milan e Juventus. Anche se un’offerta formale al Manchester United, società detentrice del cartellino del classe 2003, non è mai arrivata da parte di nessuno. Nonostante l’attuale immobilismo verso l’attaccante, non è da escludere un prossimo affondo da parte di qualche squadra estimatrice. Motivo per il quale lo United ne ha fissato il prezzo.

Per Hojlund bastano 30 milioni di sterline: i Red Devils fissano la cifra

La possibile partenza di Hojlund sembra essere stata un fulmine a ciel sereno per lo stesso giocatore, che a più riprese avrebbe sottolineato la sua intenzione di restare allo United, società che tuttavia avrebbe decisamente puntato su Benjamin Sesko del Lipsia, per il quale sembrerebbe pronto a far di tutto – attenzione, però, all’insidia Newcastle, secondo quanto riportato dalla BBC.

Nel frattempo i Red Devils avrebbero fissato il prezzo, ovvero 30 milioni di sterline. Una cifra decisamente al ribasso, dato che il “valore contabile” dell’attaccante – come sottolineato da tuttomercatoweb.com – è ancora di 43 milioni di sterline.

Nonostante i due gol segnati contro il Bournemouth in una amichevole, per Ruben Amorim resta poco lo spazio da destinare al giovane talento, La scommessa piuttosto esosa fatta due anni fa con la Dea, dunque, non sembrerebbe aver del tutto ripagato le aspettative della società inglese, che vorrebbe terminare questa storia d’amore con ben tre anni d’anticipo.