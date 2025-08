L’arrivo di Lookman all’Inter non è ancora un fatto certo: ora i nerazzurri puntano ad un altro big di Serie A.

La telenovela che più di tutte sta movimentando questo calciomercato estivo è senza dubbio il futuro di Ademola Lookman, separata in casa dell’Atalanta. Nelle scorse ore l’attaccante nigeriano ha comunicato ufficialmente la volontà di lasciare Bergamo. Uno scenario che sembrerebbe avvicinare vertiginosamente Ademola all’Inter, nonostante la Dea stia desistendo dall’accettare l’offerta.

La dirigenza del Biscione aspetta la decisione definitiva dei bergamaschi, ma non restano di certo a guardare inermi. Così nel mirino della squadra milanese è finito un altro giocatore già noto alla Serie A, che avrebbe preso sempre più prepotentemente spazio nelle ultime ore.

Inter, se non c’è Lookman c’è Nico Gonzalez

La Dea sembra voler rimanere ferma sui suoi passi circa il futuro di Lookman, ma l’Inter non molla la presa. Eppure i nerazzurri non sembrano essere disposti ad aspettare troppo a lungo, motivo per cui avrebbero messo gli occhi su Nico Gonzalez.

La permanenza dell’argentino alla Juventus non è mai stata sicura, nonostante l’arrivo da solo un anno. La dirigenza bianconera è disposta a cedere il suo numero 11 in caso di una buona offerta, e l’Inter potrebbe così approfittarne. Secondo quanto riportato da Luca Cilli di Sky Sport, però, non ci sono stati contatti diretti tra la Juventus e l’Inter, ma Nico piace ancora molto ai nerazzurri.

Non c’è alcun dubbio: l’obiettivo primario resta Lookman. Ma non è da escludere un possibile assalto per l’ex Fiorentina, se l’Atalanta dovesse tirare la trattativa per le lunghe.