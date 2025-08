Dopo settimane trascorse nel mirino della Juventus, Osimhen ha ufficializzato la scelta sul suo futuro: le parole dell’attaccante.

La ricerca dell’attaccante perfetto per la Juventus sembrava portare a Victor Osimhen, ex giocatore del Napoli approdato in Turchia nel settembre dello scorso anno. Su di lui, infatti, l’interesse era ormai datato e risaliva già all’approdo di Cristiano Giuntoli nella dirigenza bianconera.

Una predilezione che aveva avuto esito positivo nel corso degli anni all’ombra del Vesuvio, ma che non ha sortito lo stesso effetto sotto la Mole, dove tuttavia la necessità di portare un nuovo innesto nel reparto offensivo continua ad essere un tema più che attuale. Il nigeriano, dal suo canto, avrebbe scelto di proseguire con i colori del Galatasaray: la rivelazione sulla Vecchia Signora non lascia interpretazioni.

Osimhen e quel no pronunciato alla Juventus

È “Osi-mania” in Turchia per la presentazione ufficiale dell’attaccante prima dell’amichevole con la Lazio. Un giocatore che in poco tempo si è fatto apprezzare da tantissimi tifosi che non avrebbero visto di buon grado un suo addio, come sembravano presagire le numerose voci di mercato.

Molte di queste lo vedevano sempre più vicino alla Juventus come sostituto di Dusan Vlahovic, una squadra a cui, tuttavia, il nigeriano ha chiuso le porte. A svelare le ragioni è lo stesso giocatore, che in occasione della presentazione ha detto di non aver mai avuto dubbi circa la sua permanenza al Galatasaray.

Il merito va all’amore dei tifosi e, soprattutto alla figlia, grande amante delle musiche del Cimbom che balla con lo stesso Victor. È stata lei a dare la conferma di rimanere in un posto con cui l’attaccante ha sin da subito percepito una connessione speciale e che lo ha fatto sentire immediatamente come a casa.