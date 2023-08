Regolamento Mondiali basket 2023: ecco come funzionano

Il regolamento dei Mondiali di basket 2023, con tutte le informazioni per sapere come funzionano nel dettaglio. La rassegna iridata è in procinto di prendere il via: lo scenario è quello suggestivo tra Filippine, Giappone e Indonesia, con la competizione che scatterà venerdì 25 agosto per terminare domenica 10 settembre. Sono 32 le Nazionali al via, suddivise in otto gironi da quattro squadre ciascuno: le partite dei Gruppi A e B (tranne i rispettivi match inaugurali) si terranno all’Araneta Coliseum di Manila; sempre a Manila, ma alla Moa Arena, si sfideranno le squadre dei Gruppi C e D. I Gruppi E ed F andranno in scena alla Okinawa Arena di Okinawa, mentre quelle dei Gruppi G e H all’Indonesia Arena di Jakarta.

Regolamento Mondiali basket 2023: come funzionano

Il primo round della fase a gironi vedrà ciascuna squadra giocare tre partite: al termine di queste, le prime due classificate accederanno alla fase successiva. Dopo queste prime partite, il regolamento dei Mondiali di basket 2023 prevede un secondo round della fase a gironi. Qui, i gruppi saranno quattro, secondo gli accoppiamenti A-B (I), C-D (J), E-F (K) e G-H (L): ad affrontarsi saranno le squadre che non si sono incrociate nel primo round. Inoltre, i risultati e i numeri che ciascuna Nazionale ha ottenuto nel primo round vengono mantenuti anche nel secondo. A qualificarsi per il turno successivo saranno sempre le prime due selezioni di ogni girone.

Dal 5 settembre, ecco che comincia la fase finale, a partire dai quarti di finale, con il tabellone strutturato nel seguente modo:

1° Gruppo I vs 2° Gruppo J

1° Gruppo K vs 2° Gruppo L

1° Gruppo J vs 2° Gruppo I

1° Gruppo L vs 2° Gruppo K

Da questo punto in poi, i turni si giocano su gara secca: questo varrà, quindi, anche per le semifinali (8 settembre) e le finali (10 settembre, sia per il primo che per il terzo posto).