Basket, Mondiali 2023: calendario, programma, orari e tv

Il calendario con il programma, gli orari e come vedere in tv le partite dei Mondiali 2023 di basket. L’attesa è ormai finita, è tutto pronto per il via alla rassegna iridata che si terrà tra Filippine, Indonesia e Giappone tra il 25 agosto e il 10 settembre. Due settimane per assistere al meglio della pallacanestro mondiale, in cui le migliori squadre si contenderanno l’ambito titolo, con un occhio anche alle possibili sorprese: tra queste ultime rientra anche l’Italia, che non parte certo con i favori del pronostico ma che appare determinata a riscattare l’amara uscita di scena agli ultimi Europei, a un passo dal battere la fortissima Francia. Ecco quindi il calendario completo con gli orari italiani, ricordando che tutte le partite saranno visibili su Dazn, mentre una selezione verrà proposta anche da Sky e, infine, in chiaro su Rai Sport.

ITALIA, CALENDARIO AMICHEVOLI PRE MONDIALI

FASE A GIRONI – 25-30 agosto

Venerdì 25 agosto

Ore 10:00 – Angola – Italia

Ore 10:00 – Finlandia – Australia

Ore 10:45 – Messico – Montenegro

Ore 11:15 – Lettonia – Libano

Ore 14:00 – Repubblica Dominicana – Filippine

Ore 14:10 – Germania – Giappone

Ore 14:30 – Egitto – Lituania

Ore 15:30 – Canada – Francia

Sabato 26 agosto

Ore 10:00 – Sud Sudan – Portorico

Ore 10:00 – Capo Verde – Georgia

Ore 10:45 – Giordania – Grecia

Ore 11:45 – Iran – Brasile

Ore 13:30 – Slovenia – Venezuela

Ore 14:00 – Serbia – Cina

Ore 14:40 – Stati Uniti – Nuova Zelanda

Ore 15:30 – Spagna – Costa d’Avorio

Domenica 27 agosto

Ore 10:00 – Italia – Repubblica Dominicana

Ore 10:00 – Australia – Germania

Ore 10:45 – Montenegro – Egitto

Ore 11:45 – Libano – Canada

Ore 14:00 – Filippine – Angola

Ore 14:10 – Giappone – Finlandia

Ore 14:30 – Lituania – Messico

Ore 15:30 – Francia – Lettonia

Lunedì 28 agosto

Ore 10:00 – Cina – Sud Sudan

Ore 10:00 – Venezuela – Capo Verde

Ore 10:45 – Nuova Zelanda – Giordania

Ore 11:45 – Costa d’Avorio – Iran

Ore 13:30 – Georgia – Slovenia

Ore 14:00 – Portorico – Serbia

Ore 14:40 – Grecia – Stati Uniti

Ore 15:30 – Brasile – Spagna

Martedì 29 agosto

Ore 9:30 – Germania – Finlandia

Ore 10:00 – Angola – Repubblica Dominicana

Ore 10:45 – Egitto – Messico

Ore 11:45 – Libano – Francia

Ore 13:10 – Australia – Giappone

Ore 14:00 – Filippine – Italia

Ore 14:30 – Montenegro – Lituania

Ore 15:30 – Canada – Lettonia

Mercoledì 30 agosto

Ore 10:00 – Sud Sudan – Serbia

Ore 10:00 – Georgia – Venezuela

Ore 10:40 – Stati Uniti – Giordania

Ore 11:45 – Costa d’Avorio – Brasile

Ore 13:30 – Slovenia – Capo Verde

Ore 14:00 – Cina – Portorico

Ore 14:40 – Grecia – Nuova Zelanda

Ore 15:30 – Iran – Spagna

OTTAVI DI FINALE – 1 e 3 settembre

TBD

QUARTI DI FINALE – 5 e 6 settembre

TBD

SEMIFINALI – 8 settembre

TBD

FINALI (per 1° e 3° posto) – 10 settembre

TBD