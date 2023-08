Basket, Mondiali 2023: risultati e classifiche

I risultati e le classifiche dei Mondiali 2023 di basket, con gli esiti di tutte le partite, dai gironi alla finale. Venerdì 25 agosto prenderà il via l’attesissima rassegna iridata, che si terrà tra Filippine, Indonesia e Giappone, con finale il 10 settembre. Saranno 32 le squadre coinvolte, con l’Italia che proverà a giocare un ruolo da protagonista: Sportface vi terrà informati passo passo sull’evoluzione della competizione, per non perdersi davvero nulla. Ecco quindi i risultati e le classifiche dei Mondiali di basket 2023.

CLASSIFICHE GIRONI MONDIALI BASKET 2023 – Primo round

Gruppo A

Angola 0V 0P

Repubblica Dominicana 0V 0P

Filippine 0V 0P

Gruppo B

Sud Sudan 0V 0P

Serbia 0V 0P

Cina 0V 0P

Porto Rico 0V 0P

Gruppo C

Stati Uniti 0V 0P

Giordania 0V 0P

Grecia 0V 0P

Nuova Zelanda 0V 0P

Gruppo D

Egitto 0V 0P

Messico 0V 0P

Montenegro 0V 0P

Lituania 0V 0P

Gruppo E

Germania 0V 0P

Finlandia 0V 0P

Australia 0V 0P

Giappone 0V 0P

Gruppo F

Slovenia 0V 0P

Capo Verde 0V 0P

Georgia 0V 0P

Venezuela 0V 0P

Gruppo G

Iran 0V 0P

Spagna 0V 0P

Costa d’Avorio 0V 0P

Brasile 0V 0P

Gruppo H

Canada 0V 0P

Lettonia 0V 0P

Libano 0V 0P

Francia 0V 0P

RISULTATI

PRIMA GIORNATA

Venerdì 25 agosto

Ore 10:00 – Angola – Italia

Ore 10:00 – Finlandia – Australia

Ore 10:45 – Messico – Montenegro

Ore 11:15 – Lettonia – Libano

Ore 14:00 – Repubblica Dominicana – Filippine

Ore 14:10 – Germania – Giappone

Ore 14:30 – Egitto – Lituania

Ore 15:30 – Canada – Francia

Sabato 26 agosto

Ore 10:00 – Sud Sudan – Portorico

Ore 10:00 – Capo Verde – Georgia

Ore 10:45 – Giordania – Grecia

Ore 11:45 – Iran – Brasile

Ore 13:30 – Slovenia – Venezuela

Ore 14:00 – Serbia – Cina

Ore 14:40 – Stati Uniti – Nuova Zelanda

Ore 15:30 – Spagna – Costa d’Avorio

SECONDA GIORNATA

Domenica 27 agosto

Ore 10:00 – Italia – Repubblica Dominicana

Ore 10:00 – Australia – Germania

Ore 10:45 – Montenegro – Egitto

Ore 11:45 – Libano – Canada

Ore 14:00 – Filippine – Angola

Ore 14:10 – Giappone – Finlandia

Ore 14:30 – Lituania – Messico

Ore 15:30 – Francia – Lettonia

Lunedì 28 agosto

Ore 10:00 – Cina – Sud Sudan

Ore 10:00 – Venezuela – Capo Verde

Ore 10:45 – Nuova Zelanda – Giordania

Ore 11:45 – Costa d’Avorio – Iran

Ore 13:30 – Georgia – Slovenia

Ore 14:00 – Portorico – Serbia

Ore 14:40 – Grecia – Stati Uniti

Ore 15:30 – Brasile – Spagna

TERZA GIORNATA

Martedì 29 agosto

Ore 9:30 – Germania – Finlandia

Ore 10:00 – Angola – Repubblica Dominicana

Ore 10:45 – Egitto – Messico

Ore 11:45 – Libano – Francia

Ore 13:10 – Australia – Giappone

Ore 14:00 – Filippine – Italia

Ore 14:30 – Montenegro – Lituania

Ore 15:30 – Canada – Lettonia

Mercoledì 30 agosto

Ore 10:00 – Sud Sudan – Serbia

Ore 10:00 – Georgia – Venezuela

Ore 10:40 – Stati Uniti – Giordania

Ore 11:45 – Costa d’Avorio – Brasile

Ore 13:30 – Slovenia – Capo Verde

Ore 14:00 – Cina – Portorico

Ore 14:40 – Grecia – Nuova Zelanda

Ore 15:30 – Iran – Spagna