Per quale squadra tifano i cantanti di Sanremo 2023? Da Ultimo a Giorgia, l’elenco

Per quale squadra tifano i cantanti in gara di Sanremo 2023? Ecco l’elenco completo. Molti di loro, a differenza degli anni scorsi, sembrano essere abbastanza lontani dalla passione calcistica. Altri non si sono ancora espressi. Ma non mancano invece tifosi sfegatati. Derby tra Ultimo, Leo Gassmann e Mengoni (Roma) con Giorgia e i Cugini di Campagna (Lazio). Kekko dei Modà vede Napoli, Grignani si gode il Monza.

Anna Oxa

Non è nota la squadra del cuore. Ma nel 1999, a sorpresa, un suo concerto fu inserito nella scaletta per i 90 anni del Pisa all’Arena Garibaldi.

Ariete

Non ci sono informazioni.

Articolo 31

J-Ax si è sempre dichiarato agnostico del pallone. Nessuna informazione su Dj Jad.

Colapesce Dimartino

Non ci sono informazioni.

Colla Zio

Non ci sono informazioni

Coma_Cose

Cuore diviso a metà di una delle coppie (anche nella vita) in gara. Fausto Zanardelli simpatizza per il Milan mentre Francesca Mesiano vede Inter.

Elodie

Non ci sono informazioni.

Gianluca Grignani

Si tratta di un anno importante per l’ex astro nascente della musica italiana. Grignani, oltre al ritorno a Sanremo, si gode anche la prima Serie A del suo Monza.

Gianmaria

Poche informazioni, ma sembra esserci una simpatia per il Milan.

Giorgia

Lazialissima. Ma in famiglia c’è anche un ‘rivale’ calcistico: il figlio Samuel, romanista. “Ridere per le stesse cose pure se tifiamo squadre diverse”, scrisse a maggio la popstar. “Di sole e d’azzurro”, spiegato bene.

I Cugini di Campagna

Lazialissimi. Furono immortalati all’Olimpico in occasione di un derby del 2015 mentre esultavano per un gol di Djodjevic.

Lazza

Milanista convinto. Qualche settimana fa aveva chiesto ad un fan di togliere la maglia del Napoli. Poi la replica: “Era ovvio che fossi ironico, e soprattutto non mi sembra di essere stato offensivo. Mi spiace che qualche tifoso se la sia presa, mi spiace per i messaggi che sto ricevendo. Anche se tifo Milan, amo Napoli e questa non è una novità”.

LDA

Tifoso del Napoli, come papà Gigi.

Leo Gassmann

Tifoso della Roma, come papà Alessandro.

Levante

Non è nota la fede calcistica.

Madame

Cristiano Ronaldo pubblicò una storia su Instagram in cui ascoltava ‘Sciccherie’. Se prima Madame non tifava, ora probabilmente ha iniziato a farlo. Per CR7 o per la Juve in generale? Non si sa.

Mara Sattei

Non ci sono informazioni.

Marco Mengoni

Il Re Matto per anni non si è espresso. Poi ha svelato: “Tifo per la Roma. La mia famiglia è romanista da generazioni e generazioni”.

Modà

Kekko tifa Napoli, come spesso mostra sui social.

Mr. Rain

Non ci sono informazioni

Olly

Ex rugbista, ma di calcio non ha mai parlato.

Paola e Chiara

Interiste. In particolare Paola, alunna di Vecchioni (altro interista) al liceo. E dove si sono rivisti professore e studentessa? “All’Inter Club di Stradella”, disse.

Rosa Chemical

Non ci sono informazioni.

Sethu

Non ci sono informazioni.

Shari

Non ci sono informazioni.

Tananai

In ‘Calcutta’ canta: “E se potessi giocare un po’ meglio col pallone, adesso. Probabilmente sarei Esteban Cambiasso”. Dubbi? Neanche uno. Interista.

Ultimo

Spesso ospite a Trigoria, presenza fissa nelle playlist dei calciatori giallorossi. Se fosse vissuto negli anni ’70, avrebbe provato a scrivere un inno della Roma come Venditti. Ora si accontenta di far visita a Totti.

Will

Qui non parliamo di un tifoso, ma di un ex calciatore! Ha infatti vestito la maglia del Chievo nelle giovanili.