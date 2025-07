A Solkan partenza positiva per gli Azzurri ai Campionati Europei di canoa slalom Junior e Under 23: Pistoni, Pignat e Marini sul podio. Promossi in massa alle semifinali anche gli individualisti.

L’Italia apre nel migliore dei modi il suo cammino ai Campionati Europei di canoa slalom Junior e Under 23 in corso a Solkan, in Slovenia, conquistando una medaglia di bronzo nel K1 femminile a squadre Under 23.

Il terzetto azzurro composto da Lucia Pistoni, Caterina Pignat e Milena Marini ha chiuso la prova con il tempo di 102.38, salendo sul terzo gradino del podio dietro alla Repubblica Ceca, oro in 99.44, e alla Germania, argento in 101.48.

Nel K1 a squadre maschile Under 23, invece, l’Italia – rappresentata da Xabier Ferrazzi, Michele Pistoni e Gabriele Grimandi – ha chiuso ottava in 91.99, in una gara vinta dalla Germania (88.14), seguita da Francia (88.74) e Gran Bretagna (90.77).

Tra gli Junior, buon quinto posto per Daniele Romano, Nicola Pistoni e Brando Belot de la Hunaudaye (97.96). Ottava piazza per le giovani Isabel Lovato, Annika Zoe Senoner e Sara Furlan (121.20), nella gara vinta ancora dalla Repubblica Ceca (107.33).

PROMOSSI ALLE SEMIFINALI

Nel K1 individuale Under 23, brillano Xabier Ferrazzi (Carabinieri), miglior tempo in batteria con 78.67, Michele Pistoni (Marina Militare) quarto in 81.26, e Gabriele Grimandi (CC Bologna), sesto in 83.41. Bene anche le tre azzurre: Milena Marini (92.81), Lucia Pistoni (94.02) e Caterina Pignat (95.16), tutte qualificate alla semifinale.

Tra gli Junior, avanzano Daniele Romano (84.55), Nicola Pistoni (86.76), Isabel Lovato (98.00), Annika Zoe Senoner (104.73) e Sara Furlan (105.86). Eliminato Brando Belot de la Hunaudaye (93.03).

IL PROGRAMMA

Giovedì 31 luglio : qualifiche C1 (mattino) e finali a squadre C1 (pomeriggio).

Venerdì 1 agosto : semifinali e finali del K1 individuale.

Sabato 2 agosto : semifinali e finali del C1 individuale.

Domenica 3 agosto: kayak cross con prove a tempo e fasi a eliminazione diretta.

COME SEGUIRE LE GARE