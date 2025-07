Per l’Italia, all’ATP di Toronto avanzano Cobolli e Sonego, fuori invece Gigante e Bronzetti.

Nonostante l’assenza di Jannik Sinner – così come di altri tennisti importanti, quali Alcaraz e Djokovic -, al Masters 1000 di Toronto non manca l’Italia. Dopo la vittoria di ieri di Arnaldi contro Schoolkate e di Musetti contro Duckworth, oggi per gli azzurri si è completato il quadro del secondo turno.

Sono scesi in campo Cobolli contro Galarneau (6-4, 5-7, 6-4), Sonego contro Bu Yunchaokete (6-1, 6-4) e Gigante contro Diallo (3-6, 6-7). I primi due hanno battuto gli avversari e sono avanzati al terzo turno, mentre il terzo è caduto contro il canadese.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, dopo l’eliminazione di ieri di Paolini per mano di Aoi Ito, l’Italia saluta anche Lucia Bronzetti che ha perso 1-6, 2-6 contro la danese Tauson.

Masters 1000 Toronto, Cobolli e Sonego al terzo turno: chi sfideranno

Se Musetti al terzo turno è atteso dallo statunitense Michesen, mentre ad Arnaldi toccherà Zverev, Lorenzo Sonego affronterà Rublev.

Cobolli, invece, ancora non conosce il nome del suo avversario che sarà il vincente della sfida di questa notte tra l’ungherese Marozsan e il canadese Auger-Aliassime.