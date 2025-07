Per il nuoto italiano è storia ai Mondiali grazie a Sara Curtis, prima azzurra a centrare il pass nella gara regina ai Mondiali di nuoto

Gioia infinita oggi pomeriggio direttamente dai Mondiali perché si riscrive la storia del tricolore a Singapore. Per la prima volta ci sarà un’italiana nella finale dei 100 stile libero femminili grazie a Sara Curtis.

La giovane italiana è riuscita a centrare la finale dei 100 sl ai Mondiali di Sport Acquitici 2025 con il settimo tempo d’ingresso. La diciotenne cuneese ha così la chance di poter giocare per le medaglie tra le migliori otto.

In finale se la dovrà vedere con l’olandese Marrit Steenbergen che ha stampato il miglior crono in 52″81 davanti a O’Callaghan e alla rappresentante degli Atleti Neutrali B Daria Klepikova, fermatesi rispettivamente in 52″82 e 53″14.

Il tempo finale, invece, di Sara si è concluso con 53″39.

Le parole di Sara Curtis dopo la qualificazione

Dopo aver centrato la qualificazione alla finale dei 100 stile ed essendo stata la prima italiana di sempre a riuscirci, Sara Curtis ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Di seguito sono riportate le sue parole.

“Sono contenta, gareggiare di fianco a Mollie O’Callaghan è stata una grande emozione. Mi aspettavo un tempo migliore, ma riguarderò la gara per capire gli errori. Finale in corsia 1? Va bene qualsiasi corsia, fino a due anni fa non avrei immaginato di disputare una finale nei 100 stile”

L’obiettivo di Sara era quello di entrare in finale, nonostante volesse un tempo migliore.

“Proverò a dare il meglio di me, anche perché le altre sono andate molto forte ma avrei potuto farlo anche io. Due anni fa non riuscivo manco a chiuderlo un 100 sl, oggi invece sono qui e sono davvero contenta”. Questo il commento a RaiSport.