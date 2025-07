L’estate procede a gonfie vele e lo sport non si ferma: il programma di questo giovedì 31 luglio prevede appuntamenti imperdibili, i dettagli.

Lo sport non va in vacanza, è proprio il caso di dirlo in questa estate 2025 in cui gli appuntamenti si susseguono e regalano emozioni a tutti gli appassionati di questo universo. Dal tennis ai Mondiali di nuoto, passando per il volley e il basket: anche in questo giovedì 31 luglio ci sarà da divertirsi.

Di seguito tutti i dettagli per quello che prevede oggi la tv e lo streaming.

Sport in tv oggi: dai Mondiali di nuoto al tennis e non solo, il programma

09.00 Volley, Nations League: Francia-Slovenia – DAZN, VBTV

09.32 Tuffi, Mondiali: piattaforma 10m donne, semifinale – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

10.00 Beach volley femminile, Europei: fase a gironi e sedicesimi (10.00 Gottardi/Reka Orsi Toth-Neuschaeferova/Stochlova, 16.30 Scampoli/Bianchi-avversarie da definire) – EuroVolley TV

10.00 Beach volley, Europei: fase a gironi e sedicesimi (13.30 Dal Corso/Viscovich-Gavira Collado/Huerta Pastor, 14.30 Cottafava/Ranghieri-Bassereau/Aye) – EuroVolley TV

12.15 Tuffi, Mondiali: piattaforma 10m donne, finale – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, fino alle 13.00 Rai Sport HD, Rai Play

13.00 Volley, Nations League: Giappone-Polonia – DAZN, VBTV

13.00 Volley, Europei U16: Italia-Bulgaria – YouTube Volleyball Federation of Armenia

13.02 Nuoto, Mondiali: semifinali e finali (finale 200m farfalla donne, semifinali 100m stile libero donne, finale 200m misti uomini, finale 100m stile libero uomini, semifinali 200m rana donne, finale 50m dorso donne, semifinali 200m rana uomini, semifinali 200m dorso uomini, finale staffetta 4x200m stile libero donne) – Rai Sport HD poi dalle 13.30 Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

14.25 Ciclismo femminile, Tour de France: 6a tappa, Clermont Ferrand-Ambert (123.7 km) – 15.15 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: sedicesimi (1° match alle 18.30 Musetti-Michelsen, 2° match dalle 18.30 Cobolli/Davidovich Fokina-Cash/Glasspool, 3° match dalle 18.30 comunque non prima dell’1.00 Arnaldi-Zverev) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con WTA 1000 Montreal), Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Montreal: sedicesimi – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con ATP Masters 1000 Toronto), SuperTennis HD, SuperTenniX

18.30 Basket, Europei U18: quarti di finale, Italia-Serbia – YouTube FIBA Basketball