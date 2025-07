Il nuovo cittadino italiano out per problemi fisici. Il CT Pozzecco chiama Darius Thompson: “Soluzione di alto livello per una squadra con identità forte”.

A pochi giorni dalle prime amichevoli estive dell’Italbasket, cambia il volto della Nazionale azzurra. Donte DiVincenzo, fresco di cittadinanza italiana, non prenderà parte al raduno per un problema fisico che si è riacutizzato nelle ultime ore.

A comunicarlo è stato lui stesso in un videomessaggio letto oggi durante la conferenza stampa a Milano, presso la sede di Sport e Salute Lombardia, alla presenza del Coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali Maschili Gigi Datome e del CT Gianmarco Pozzecco.

DiVincenzo: “Dispiaciuto, ma il mio impegno con l’Italia è totale”

“Voglio dirvi quanto io sia felice ed emozionato di essere finalmente cittadino italiano. Ringrazio la Federazione e le Istituzioni per aver reso possibile tutto questo in tempi record. Purtroppo non potrò aggregarmi alla Nazionale a causa di un infortunio che mi ha costretto a prendere una decisione molto difficile. Resto però totalmente impegnato nel mio percorso con l’Italbasket: guardo al Mondiale e ai Giochi Olimpici. Auguro il meglio alla squadra per l’Europeo. Ci vediamo presto.”

Datome: “Un grazie alle Istituzioni. Thompson ha entusiasmo e qualità”

“Desidero ringraziare tutte le Istituzioni che hanno reso possibile l’ottenimento della cittadinanza per Donte. Il presidente Giovanni Petrucci è stato ancora una volta determinante. Siamo dispiaciuti per la sua assenza, ma la sua prospettiva con la Nazionale è di lungo periodo. Al suo posto arriverà Darius Thompson, che si aggregherà al gruppo il 7 agosto a Trieste: ci ha subito dimostrato entusiasmo e voglia di mettersi a disposizione”.

Pozzecco: “Petrucci è un passepartout. Con Thompson restiamo competitivi”

“Ringrazio le Istituzioni per quello che definisco un piccolo miracolo: ottenere la cittadinanza per DiVincenzo in così poco tempo. Petrucci è un passepartout, sa aprire tutte le porte. Ci dispiace non avere Donte con noi, ma gli infortuni non si possono prevedere. Con Darius Thompson abbiamo una soluzione di altissimo livello. Il gruppo sta lavorando con senso del dovere e tanta voglia. A breve inizieremo con le prime amichevoli, e da Trieste saremo pronti ad accogliere Darius”.

L’Italia di Pozzecco, priva di DiVincenzo ma rafforzata da Thompson, si prepara così ad affrontare l’estate delle amichevoli pre-EuroBasket, con un gruppo solido e già in piena attività. L’obiettivo è costruire l’intesa in vista dei prossimi impegni internazionali, con Mondiali e Olimpiadi nel mirino.