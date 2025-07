Ultima chance per entrare nella top 70 della FedEx Cup: a Greensboro c’è anche l’azzurro Matteo Manassero. Nel field 21 tra i migliori 50 al mondo.

L’ultimo appuntamento della stagione regolare del PGA Tour è pronto a regalare emozioni forti: dal 31 luglio al 3 agosto si gioca il Wyndham Championship, sul percorso del Sedgefield Country Club nel North Carolina. Tra i 156 giocatori in gara c’è anche l’azzurro Matteo Manassero, alla ricerca di un risultato utile per scalare il ranking FedEx e rientrare nella top 70 che accederà al primo evento dei PlayOffs, il FedEx St. Jude Championship (7-10 agosto a Memphis).

Il torneo vale 1.476.000 dollari al vincitore (su 8.2 milioni di montepremi) e 500 punti FedEx, oltre a garantire l’accesso a tornei di prestigio come The Sentry, THE PLAYERS, Masters e PGA Championship 2026.

Manassero ci prova

Il 32enne veneto, attualmente 147° nella FedEx Cup, ha l’opportunità di rilanciarsi dopo due tagli consecutivi in Europa. Positivo il ricordo dell’ottimo 6° posto al Canadian Open dello scorso giugno, quando fu anche leader al termine del terzo round.

Field stellare

L’edizione 2025 è tra le più competitive di sempre: 21 tra i migliori 50 al mondo e 22 nella top 50 FedEx si sfideranno per chiudere la stagione regolare al meglio. Attesissimo Keegan Bradley, vincitore del Travelers Championship e in corsa per un doppio ruolo (giocatore e capitano USA) nella prossima Ryder Cup.

Tra i big anche Tony Finau, Rickie Fowler, Hideki Matsuyama, Matt Fitzpatrick, Sungjae Im, Robert MacIntyre, Adam Scott (secondo nel 2021 e settimo nel 2023) e Aaron Rai, campione in carica.

Diretta tv

Il Wyndham Championship sarà trasmesso in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2 con i seguenti orari (ora italiana):