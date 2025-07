Giornata positiva per gli Azzurri ai Mondiali di nuoto di Singapore: spiccano Sara Curtis, Christian Bacico e Christian Mantegazza. Fuori per un soffio Ceccon e Menicucci. Bene la 4×200 stile libero femminile, qualificata alla finale.

Mattinata intensa e ricca di indicazioni per il nuoto azzurro nella quinta giornata dei Mondiali: Sara Curtis conquista l’accesso alle semifinali dei 100 stile libero con il secondo miglior tempo assoluto (53″53), mentre Christian Bacico strappa con personal best e record cadetti un prezioso pass nei 200 dorso. In semifinale anche Christian Mantegazza nei 200 rana, mentre la 4×200 stile libero femminile chiude le batterie con il settimo tempo e vola in finale.

Curtis controlla e convince

Sara Curtis, primatista italiana (53″01), ha vinto la sua batteria con un ottimo 53″53, pari tempo dell’olandese Steenbergen, mostrando margine e solidità. «Mi sono sentita bene in acqua, molto più sciolta rispetto alle staffette. Ho controllato abbastanza, c’è margine per divertirsi nel pomeriggio», ha dichiarato l’azzurra, campionessa europea juniores. Eliminata invece Emma Menicucci, diciottesima in 54″45.

Bacico da record, fuori Ceccon

Prestazione da incorniciare per Christian Bacico nei 200 dorso. Il 20enne pavese migliora il personale, entra in semifinale con l’undicesimo tempo (1’56″79) e cancella il record italiano cadetti. Grande delusione invece per Thomas Ceccon, bronzo nei 50 farfalla e argento nei 100 dorso: è primo degli esclusi in 1’57″15, eliminato per soli quattro centesimi.

Mantegazza c’è, ok la 4×200

Christian Mantegazza si qualifica per la semifinale dei 200 rana con il tredicesimo tempo (2’11″10). Solido l’ultimo 50 metri, il milanese ha buone sensazioni: «Pensavo di andare un po’ più forte, ma l’ambiente è bellissimo. Darò tutto in semifinale».

In chiusura, la 4×200 stile libero femminile – con Biagiotti, Mascolo, Nannucci e Morini – nuota in 7’57″02, settimo tempo complessivo. «Il primo obiettivo è centrato, ora dobbiamo solo spingere forte in finale», ha detto Nannucci.

Giornata amara per Angiolini e Fangio

Nessuna finale nei 200 rana femminili. Lisa Angiolini è diciottesima in 2’26″98, Francesca Fangio diciannovesima in 2’27″01. L’ultima qualificata è l’argentina Ceballos (2’26″82). Comanda la russa Evugeniia Chikunova, unica sotto i 2’23.

Così gli azzurri nelle batterie della quinta giornata

Giovedì 31 luglio

100 stile libero fem

RI 53″01 di Sara Curtis del 15/04/2025 a Riccione

1. Mollie O’Callaghan (Aus) 53″40

2. Sara Curtis 53″53 qual. in semifinale

18. Emma Virginia Menicucci 54″45 eliminata

200 dorso mas

RI 1’55″71 di Thomas Ceccon del 21/04/2025 a Brisbane

1. Blake Tierney (Can) 1’55″17

11. Christian Bacico 1’56″79 RIC (precedente 1’56″91 di Damiano Lestingi del 09/03/2009 a Riccione); pp (precedente 1’57″70 del 16/04/2025 a Riccione) qual. in semifinale

17. Thomas Ceccon 1’57″15 eliminato

200 rana fem

RI 2’23”06 di Francesca Fangio del 27/06/2021 a Roma

1. Evugeniia Chikunova (Nab) 2’22″30

18. Lisa Angiolini 2’26″98 eliminata

19. Francesca Fangio 2’27″01 eliminata

200 rana mas

RI 2’08”50 di Loris Facci del 30/07/2009 a Roma

Migliore prestazione in tessuto 2’08”52 di Luca Pizzini del 05/08/2018 a Glasgow

1. Aleksandr Zhigalov (Nab) 2’08″32

13. Christian Mantegazza 2’11″10 qual in semifinale

4×200 stile libero fem

RI 7’46”57 di Renata Fabiola Spagnolo, Alessia Filippi, Alice Carpanese e Federica Pellegrini del 30/07/2009 a Roma

1. Usa 7’49″43

7. Italia 7’57″02 qual. in finale

Matilde Biagiotti 1’59″39, Anna Chiara Mascolo 1’58″75, Bianca Nannucci 1’58″44, Sofia Morini 2’00″44

Semifinali e finali dalle 13ç00 italiane, le 19:00 locali

200 farfalla fem

Nessuna italiana iscritta

100 stile libero fem semi

RI 53″01 di Sara Curtis del 15/04/2025 a Riccione

Sara Curtis

200 misti mas

Nessun italiano qualificato

100 stile libero mas

Nessun italiano qualificato

200 rana fem semi

Nessua italiana qualificata

200 rana mas semi

RI 2’08”50 di Loris Facci del 30/07/2009 a Roma

Migliore prestazione in tessuto 2’08”52 di Luca Pizzini del 05/08/2018 a Glasgow

Christian Mantegazza 2’09″39 del 28/06/2025 a Roma

50 dorso fem

Nessuna italiana iscritta

200 dorso mas semi

RI 1’55″71 di Thomas Ceccon del 21/04/2025 a Brisbane

Christian Bacico 1’56″79 in batteria; precedente pp 1’57″70 del 16/04/2025 a Riccione

4×200 stile libero fem

RI 7’46”57 di Renata Fabiola Spagnolo, Alessia Filippi, Alice Carpanese e Federica Pellegrini del 30/07/2009 a Roma

Italia