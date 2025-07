Battocletti, Iapichino, Palmisano, Dosso e tante altre stelle in gara il 2 e 3 agosto. Dai 100 metri al martello, lo spettacolo è garantito agli Assoluti di Caorle.

Sarà un fine settimana tutto da vivere per l’atletica italiana con l’edizione numero 115 dei Campionati Italiani Assoluti, in programma sabato 2 e domenica 3 agosto a Caorle. Tanti i nomi di spicco al femminile pronti a sfidarsi in pista e in pedana: da Zaynab Dosso a Larissa Iapichino, da Antonella Palmisano a Nadia Battocletti, passando per Giada Carmassi, Sara Fantini, Ayomide Folorunso e molte altre protagoniste del panorama azzurro.

SPRINT E OSTACOLI: Dosso e Carmassi guidano le favorite

Nei 100 metri occhi puntati su Zaynab Dosso, argento mondiale e primatista italiana indoor, forte del suo 11.07 a Foligno. Nei 200, la sfida è tra Vittoria Fontana, reduce dall’oro universitario, e Dalia Kaddari, già scesa a 22.68. Nel giro di pista, out Alice Mangione, ma atteso il duello tra Anna Polinari (50.76) e Virginia Troiani (51.06).

Sui 100 ostacoli, Giada Carmassi va a caccia del tris tricolore dopo una stagione da record (12.69). Dietro di lei, incalzano Carraro, Besana, Di Lazzaro e la giovane Polzonetti. Nei 400 ostacoli, Folorunso parte da favorita, con Muraro, Sartori e Olivieri pronte a insidiarla.

MEZZOFONDO: la regina Battocletti sfida Zenoni e Sabbatini

Doppio impegno per Nadia Battocletti, che correrà 5000 e 1500 metri. Sulla distanza lunga proveranno a ostacolarla Palmero e Del Buono, mentre sui 1500 sarà sfida con Marta Zenoni, recente primatista nazionale del miglio. Negli 800, è pronta a difendere il suo dominio Eloisa Coiro, ma attenzione a Sabbatini, Zenoni, Bellò, Colajanni e Pellicoro.

Nelle siepi, riflettori su Curtabbi, mentre Colli e Pattis mirano al colpo a sorpresa.

SALTI: Iapichino per l’oro nel lungo, Molinarolo padrona dell’asta

Nel salto in lungo, Larissa Iapichino cerca il ritorno al titolo assoluto dopo l’argento europeo. In assenza di Bruni, l’asta è nelle mani di Elisa Molinarolo, mentre Nnachi prova a riscattarsi. Nel triplo, fari su Erika Saraceni, in rampa di lancio dopo il 14,08 di Madrid. In gara anche Cestonaro e Brugnolo. Nell’alto, assente Idea Pieroni, spazio ad Asia Tavernini e al ritorno di Elena Vallortigara.

LANCI: Fantini, Osakue e Padovan per confermarsi regine

Nel martello, Sara Fantini insegue il diciassettesimo titolo consecutivo. Nel disco, è battaglia tra Osakue, Strumillo e Benedetti. Il giavellotto vede favorita Paola Padovan, mentre nel peso si profila un duello tra Verteramo e Musci.

MARCIA: Palmisano e Trapletti in omaggio ad Anna Rita Sidoti

Torna in gara Antonella Palmisano, fresca di oro europeo, nei 10 km di marcia, dedicati ad Anna Rita Sidoti. Con lei anche Valentina Trapletti, Curiazzi, Fiorini e Traina.

Biglietti disponibili su TicketOne (Tribuna Olimpia: €25, Tribuna Parco: €15).

Diretta TV su RaiSport (sabato e domenica 19:00–22:00) e in streaming su www.atleticaitaliana.tv e app SportFace.