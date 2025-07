Il Milan non ha dubbi: per la prossima stagione vuole Dusan Vlahovic. Di seguito riportata la strategia dei rossoneri e la risposta della Juventus

Il futuro di Dusan Vlahovic è un tema centrale della finestra del mercato estivo in Italia. Il centravanti serbo è, infatti, sul mercato a causa di un contratto in scadenza nel 2026 e con 12 milioni netti di ingaggio. Una somma elevata che pesa molto alle casse bianconere.

Tra la Juventus e Dusan Vlahovic i rapporti rimangono tesi: c’è dialogo con l’agente, ma la distanza tra le parti è ancora ampia. I bianconeri vorrebbero quindi trovare al più presto una soluzione così da potersi concentrare sul mercato in entrata.

Vlahovic, obiettivo numero uno del Milan

Dusan Vlahovic vuole rimanere in Europea e ha rifiutato, infatti, offerte sia dalla Turchia che dall’Arabia, inoltre, continua ad essere l’obiettivo numero uno per l’attacco del Milan, che monitora attentamente la situazione del serbo con la Juventus.

Secondo quanto riportato da LaRepubblica, nel mese di agosto si può entrare nel vivo della trattativa, ma i rossoneri avrebbero già presentato un’offerta alla Juventus inserendo il giocatore Ismael Bennacer come contropartita tecnica.

La posizione della Juventus

La prima offerta arrivata alla Continassa per Dusan Vlahovic da parte del Milan sarebbe stata di 10 milioni di euro più Bennacer, centrocampista rossonero che è fuori dal progetto come dimostra la non convocazione per il raduno e per la tournèe.

La Juventus, però, non è convinta di questa offerta. La risposta dei bianconeri sarebbe stata, infatti, piuttosto fredda, ma è importante sottolineare come la trattativa per portare il serbo a Milano ha avuto ufficialmente inizio.

Il quotidiano precedentemente citato, inoltre, scrive come tra gli altri esuberi in casa rossonera ci potrebbero essere anche altri nomi come contropartite e si parla di Chukwueze, Okafor e Musah.

Nel frattempo, il Diavolo ha già il gradimento di Vlahovic. I discorsi sono stati avviati, va trovata quindi l’intesa dell’ingaggio e anche la quadra tra le due società.