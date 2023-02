Atp Dallas 2023, Wu non smette di stupire: batte anche Fritz e raggiunge Isner in finale

Sembrava tutto apparecchiato per una finale tutta americana nell’Atp 250 di Dallas 2023 e invece Yibing Wu ha rovinato la festa al tennis a stelle e strisce. Il giocatore cinese ha infatti proseguito la sua settimana da urlo, iniziata proprio con una vittoria ai danni di un americano (Mmoh) e proseguita con scalpi importanti ai danni di Shapovalov e Mannarino. La terza testa di serie vittima del suo tennis è stata Taylor Fritz, numero uno del seeding, che si è arreso in rimonta in semifinale con il punteggio di 7-6 5-7 4-6. Nonostante 20 ace scagliati, il numero uno d’America non è riuscito a mandare al tappeto il suo avversario ed alla fine è stato lui ad arrendersi dopo circa 2h30′ di gioco.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

A vendicarlo ci proverà il connazionale John Isner, che a 37 anni e dopo sei mesi difficili per via di un infortunio, dimostra di essere ancora un giocatore pericoloso. A confermarlo è stata la semifinale vinta – anche lui in rimonta – contro JJ Wolf. 3-6 7-5 7-6 il punteggio in favore del gigante di Greensboro, vittorioso dopo 2h31′. Tra Isner e Wu non ci sono precedenti, motivo per cui i bookmakers non si sbilanciano e prevedono una finale molto equilibrata.