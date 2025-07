Fioretto e spada protagoniste di una stagione d’oro per la Nazionale di scherma: l’Italia è la Nazione più vincente del 2024/2025.

L’Italia chiude una stagione straordinaria di scherma con il trionfo in tre Coppe del Mondo a squadre su sei. Dopo le sei medaglie conquistate ai Mondiali di Tbilisi, arriva anche il riconoscimento ufficiale della FIE (Federazione Internazionale di Scherma) che incorona le squadre azzurre del fioretto maschile, fioretto femminile e spada femminile come le migliori al mondo nel circuito 2024/2025.

Un risultato eccezionale che premia la continuità e la profondità del movimento italiano, capace di rimanere ai vertici internazionali da ottobre fino alla rassegna iridata georgiana.

Il fioretto maschile centra il triplete

I ragazzi del CT Simone Vanni hanno vissuto una stagione dominante: quattro vittorie in Coppa del Mondo (Tunisi, Takasaki, Parigi e Il Cairo), un secondo posto a Vancouver e poi il trionfo agli Europei di Genova e ai Mondiali di Tbilisi con Bianchi, Macchi, Marini e Foconi. Un percorso perfetto che ha regalato all’Italia il primo posto nel ranking davanti a Stati Uniti e Giappone.

Le fiorettiste tornano in vetta

Anche le ragazze guidate dalla capitana Arianna Errigo chiudono da numero uno al mondo, davanti a Stati Uniti e Francia. Quattro successi nel circuito (Busan, Hong Kong, Il Cairo, Vancouver), l’oro europeo e il bronzo mondiale hanno permesso di consolidare una leadership costruita sulla profondità tecnica e sull’esperienza del gruppo.

Spada femminile: ancora sul tetto del mondo

Per il secondo anno consecutivo, la squadra di spada femminile allenata da Dario Chiadò vince la Coppa del Mondo. Le campionesse olimpiche in carica hanno brillato a Barcellona (oro), Fujairah e Wuxi (argenti), oltre a conquistare il bronzo agli Europei e il 4° posto iridato.

Buoni segnali anche nelle altre armi

Risultati incoraggianti anche dalle altre specialità: la sciabola maschile ha vinto l’oro mondiale e chiuso 3ª nel ranking dietro a Ungheria e Francia. La spada maschile è 4ª, le sciabolatrici 7ª con un podio europeo. Tutti segnali di una squadra in crescita, pronta a puntare in alto anche nel prossimo ciclo.

I migliori azzurri nelle classifiche individuali

Ben 15 italiani sono nella Top 10 mondiale. Spiccano:

Martina Favaretto (2ª nel fioretto femminile),

Tommaso Marini (3° nel fioretto maschile),

Giulia Rizzi (3ª nella spada femminile),

Luca Curatoli (4° nella sciabola maschile),

Davide Di Veroli (4° nella spada maschile),

Michela Battiston (8ª nella sciabola femminile).

Le parole del Presidente Mazzone

“Vincere tre Coppe del Mondo significa dare forza a quanto visto ai Mondiali. In uno scenario sempre più competitivo, l’Italia resta un punto di riferimento, capace di primeggiare e di crescere anche nelle armi in cui eravamo in difficoltà. Ringrazio tecnici, atleti e staff: continueremo a sostenerli con ancora più forza dalla prossima stagione”, ha dichiarato Luigi Mazzone, presidente della Federazione Italiana Scherma.

Le tre Coppe del Mondo saranno consegnate ufficialmente al prossimo Congresso FIE in autunno, ma il verdetto è già chiaro: l’Italia è tornata a comandare nel mondo della scherma.