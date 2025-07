Gli azzurri del volley di De Giorgi cercano un posto in finale contro la squadra di Soli. Tutto pronto a Ningbo per il penultimo atto della VNL 2025.

Sarà Italia-Slovenia la prima semifinale delle VNL Finals 2025, in programma sabato 2 agosto alle ore 9 italiane al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo, in Cina. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e sulla piattaforma VBTV.

La Slovenia, guidata dal tecnico italiano Alberto Giuliani Soli, ha conquistato il pass per la semifinale dopo aver battuto per 3-1 la Francia (25-21, 15-25, 25-19, 25-18), allenata da Andrea Giani. Ora affronterà per la seconda volta in questa edizione gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, che nei quarti avevano superato Cuba con lo stesso punteggio (3-1: 25-18, 25-18, 20-25, 25-21). Nella fase intercontinentale, l’Italia aveva già avuto la meglio sulla Slovenia durante la Week 3, disputata proprio a Lubiana.

La seconda semifinale vedrà opposte il Brasile, vincitore in rimonta sulla Cina (3-1), e la vincente dell’ultimo quarto di finale tra Giappone e Polonia, in programma giovedì 31 luglio alle ore 13 italiane.

Il calendario delle finali:

Sabato 2 agosto

Ore 9: Semifinale 1 – Italia vs Slovenia

Ore 13: Semifinale 2 – Brasile vs Giappone/Polonia

Domenica 3 agosto

Ore 9: Finale 3°/4° posto

Ore 13: Finale 1°/2° posto

Tutte le partite della Volleyball Nations League maschile 2025 saranno visibili in streaming su DAZN e VBTV (subscribe.volleyballworld.com).