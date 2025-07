Dal 31 luglio al 3 agosto a Porthcawl il quinto e ultimo Major femminile della stagione. In campo le migliori 25 al mondo. L’azzurra Alessandra Fanali in gara nel giorno del suo compleanno.

Sarà un esordio speciale per Alessandra Fanali, che proprio oggi festeggia 26 anni e scenderà per la prima volta in campo in un Major: il Women’s Open, ultimo appuntamento femminile della stagione 2025 tra i tornei del Grande Slam, in programma dal 31 luglio al 3 agosto sul prestigioso percorso del Royal Porthcawl Golf Club, in Galles.

Un evento da capogiro: montepremi da 9.500.000 dollari, con 1.425.000 riservati alla vincitrice, 144 giocatrici in campo, comprese tutte le top 25 del Rolex Rankings, 11 vincitrici di edizioni passate, 20 campionesse stagionali LPGA e 12 del LET.

Fanali: esordio tra le grandi

L’azzurra si è guadagnata l’accesso grazie al 4° posto (score di 69, -2) nella Final Qualifying di Bridgend. Un risultato che le regala l’ingresso tra le grandi del golf mondiale. Per lei è l’occasione più importante della carriera, in una stagione che segna la sua definitiva affermazione tra le proette.

Le grandi in campo

A difendere il titolo sarà la neozelandese Lydia Ko, fresca medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Con lei anche le campionesse delle passate edizioni: Lilia Vu, Ashleigh Buhai, Anna Nordqvist, Sophia Popov, Hinako Shibuno, Georgia Hall, Ariya Jutanugarn, Stacy Lewis, Jiyai Shin e Yani Tseng.

Riflettori puntati su Nelly Korda, numero uno al mondo, ma anche sulla giovane Lottie Woad, che dopo il successo all’ISPS HANDA Scottish Open da neo-proette e il 3° posto all’Evian Championship, sogna il colpo grosso anche al Women’s Open.

Un torneo di storia e fascino

Nato nel 1976, il Women’s Open vanta un albo d’oro che include leggende del calibro di Laura Davies, Annika Sorenstam e Lorena Ochoa. Dopo l’exploit nella qualificazione, per Alessandra Fanali sarà l’occasione di scrivere il suo nome tra le stelle.