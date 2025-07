Ferrari, altro che addio: c’è l’annuncio ufficiale per un importante rinnovo a lungo termine in casa del Cavallino Rampante.

La Scuderia di Maranello ha cancellato ogni possibile dubbio proprio nelle ultime ore. I giorni scorsi si parlava con incertezza del destino di uno dei principali artefici del percorso della Ferrari, e nelle ultime ore è invece arrivata la notizia che tutti aspettavano.

Alla vigilia della gara in Ungheria, la Ferrari ha annunciato il rinnovo di Fred Vasseur, sarà ancora lui il team principal della ‘Rossa’ italiana. I piloti potranno dunque approcciare il GP di Ungheria con la sicurezza di non perdere nessuna delle pedine importanti all’interno dell’organico di Maranello.

Ferrari ancora con Fred Vasseur: arrivato l’annuncio ufficiale della società

Fred Vasseur non se ne va, anzi, viene prolungato a lungo termine in casa Ferrari: “Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare l’estensione, con un contratto pluriennale, dell’accordo con Fred Vasseur, che continuerà a ricoprire il ruolo di Team Principal per le prossime stagioni di Formula 1′, recita infatti il comunicato.

L’avventura di Vasseur alla Ferrari ha avuto inizio nel 2023 e il suo rinnovo conferma il volere della Scuderia di Maranello di proseguire sulla strada da lui intrapresa, andando a rinforzare quanto fatto fino a questo momento senza stravolgere gli equilibri. Con una persona esperta come Fred Vasseur al comando, la Ferrari si augura di poter continuare il percorso andando sempre verso il meglio.