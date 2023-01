United Cup 2023: la Polonia batte la Svizzera e si regala l’Italia, avanza la Grecia

Poche sorprese nell’ultima giornata della fase a gironi della United Cup 2023, manifestazione in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. Martedì di verdetti a Perth, Brisbane e Sydney, dove le ultime nazionali si sono qualificate per le City Finals, guadagnandosi la possibilità di proseguire nella competizione. Le uniche squadre già certe del passaggio del turno erano Usa e Gran Bretagna, che si sfideranno domani. Poco dopo e senza grandi difficoltà le ha raggiunte l’Italia (battuta 5-0 la Norvegia), che ha invece atteso qualche ora prima di scoprire la sua prossima avversaria.

Come da pronostico sarà la Polonia, che ha sconfitto la Svizzera senza neppure dover ricorrere al doppio misto. Decisivi i successi di Hurkacz e Linette, rispettivamente ai danni di Wawrinka e Teichmann. Qualificata per le City Finals anche la Grecia, che aveva bisogno di un solo punto contro il Belgio e invece ne ha ottenuti ben tre, senza risparmiarsi. Dopo le vittorie in singolare di Sakkari e Sakellaridis, è arrivato anche il successo in doppio misto della coppia Sakkari/Tsitsipas.

Infine, nell’ultimo confronto di giornata, la Croazia ha sconfitto la Francia garantendosi la possibilità di avanzare al prossimo turno. Nonostante avessero concluso la prima giornata sul 2-0, Coric e compagni erano ancora lontani dalla vittoria dato che i francesi erano favoriti per entrambi i singolari. Non a caso Garcia ha sconfitto in due set Martic e Mannarino ha servito per il match contro Gojo. Nel momento di chiudere, però, Adrien ha accusato il cosiddetto ‘braccino’ ed ha ceduto al tie-break del terzo set. Dopo i miracoli in Davis, Gojo si conferma protagonista nelle competizioni a squadre con la Croazia e trascina i suoi compagni alla City Final contro la Grecia.

