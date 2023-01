United Cup, l’Italia supera la Norvegia 5-0: Berrettini batte Ruud in due set

L’Italia ha avuto la meglio per 5-0 della Norvegia nella seconda sfida valida per il Gruppo E della “United Cup”. Dopo la vittoria contro il Brasile, il team azzurro di Santopadre trova la conferma e sfiderà la vincente del Gruppo B (Svizzera o Polonia) per un posto in semifinale. Lunedì Trevisan si era imposta su Helgo mentre Musetti aveva superato Durasovic. A mettere il tassello decisivo per la vittoria, nella notte italiana, ci ha pensato Matteo Berrettini che ha battuto 6-4 6-4, in poco meno di un’ora e mezza di partita, Casper Ruud, n.3 del ranking. L’azzurro nel sesto game si è trovato costretto a cancellare due palle break, ma è riuscito a dare lo scossone al set, strappando a zero la battuta nel nono gioco. La svolta nella seconda frazione arriva invece nel settimo gioco, chiudendo poi con servizio e volée di rovescio al terzo match-point a disposizione al decimo. Nel complesso Berrettini ha messo a referto 10 ace e l’88% di punti vinti con prima di servizio. Vittoria in due set per Lucia Bronzetti che si è imposta, non senza qualche difficoltà, 6-2 7-5 su Ulrikke Eikeri, n.388 WTA. Per arrotondare c’è anche il successo del doppio misto con Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti. La vittoria 7-6(6) 6-2 è arrivata in un’ora e 24 minuti contro Ulrikke Eikeri e Victor Durasovic.

Soddisfatto Matteo Berrettini: “L’obiettivo è andare avanti il più possibile. È bellissimo giocare con i miei compagni di squadra: ci conosciamo da quando eravamo molto giovani ed è pazzesco che ora rappresentiamo l’Italia. È un vero onore per noi – ha aggiunto ai microfoni di Supertennis -. L’altro giorno a cena parlavamo di quando giocavamo l’uno contro l’altro a 12 anni. È super bello e sono davvero felice. Ovviamente è la prima volta che gioco insieme alle ragazze e penso che sia speciale, diverso, forse un po’ più stressante. Ma ci stiamo divertendo molto”.