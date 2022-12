United Cup 2023: la distribuzione dei punti per i ranking Atp/Wta

La distribuzione dei punti ATP/WTA per la prima edizione della United Cup 2023, evento che si terrà dal 29 dicembre all’8 gennaio. Il sistema di assegnazione dei punti eredita quello già in uso per l’ormai defunta Atp Cup e si basa sul fatto che il vincitore di ogni incontro ottiene un numero di punti diverso a seconda di chi è il suo avversario. Il miglior giocatore di ogni squadra affronterà sempre il migliore dell’altra squadra, mentre l’altra partita sarà tra i numeri 2. Pertanto, è difficile determinare quanti punti possono essere vinti poiché tutto dipende dalle classifiche dei giocatori in questione. Il numero massimo di punti che si potrebbero ottenere è quello di 500, ma per raggiungerli bisognerebbe superare cinque top-10 nel corso della manifestazione.

Vittoria contro avversario con Ranking 1-10

Finale: 180

Semifinale: 130

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 80

Round Robin: 55

Vittoria contro avversario con Ranking 11-20

Finale: 140

Semifinale: 105

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 65

Round Robin: 45

Vittoria contro avversario con Ranking 21-30

Finale: 120

Semifinale: 90

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 55

Round Robin: 40

Vittoria contro avversario con Ranking 31-50

Finale: 90

Semifinale: 60

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 40

Round Robin: 35

Vittoria contro avversario con Ranking 51-100

Finale: 60

Semifinale: 40

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 35

Round Robin: 25

Vittoria contro avversario con Ranking 101-250

Finale: 40

Semifinale: 35

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 25

Round Robin: 20

Vittoria contro avversario con Ranking +250

Finale: 35

Semifinale: 25

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 20

Round Robin: 15