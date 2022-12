United Cup 2023: regolamento, format e squadre partecipanti

G

La United Cup aprirà ufficialmente la stagione 2023. La nuova competizione a squadre miste, introdotta da Tennis Australia in collaborazione con ATP e WTA, andrà a sostituire la vecchia ATP Cup e si svolgerà in tre diverse città australiane dal 29 dicembre al 6 gennaio. L’evento creato sull’impronta della Hopman Cup, con la sostanziale differenza che assegnerà punti per le rispettive classifiche, andrà in scena sui campi in cemento outdoor di Sydney, Brisbane e Perth.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

CALENDARIO ITALIA

Regolamento, format e partecipanti

Saranno diciotto le squadre al via nella United Cup 2023: le prime sei qualificate in base al ranking del proprio miglior classificato ATP, le seconde sei in base al ranking della propria miglior classificata WTA e le ultime sei squadre selezionate in base al ranking combinato tra miglior uomo e miglior donna. In palio, un maxi-montepremi di 15 milioni di dollari ed un bottino massimo, per ogni giocatore, di 500 punti per il proprio ranking.

Sono previsti sei gironi da tre squadre. Questi si disputeranno in tre città diverse (Sydney, Brisbane, Perth). Le formazioni che vinceranno i raggruppamenti nella stessa località si affronteranno tra loro e chi avrà la meglio staccherà il biglietto per le semifinali. La quarta semifinalista sarà la perdente delle tre sfide che avrà il miglior record nel proprio girone.

Tramite il ranking ATP hanno conquistato la qualificazione: Spagna, Norvegia, Grecia, Germania, Serbia, Canada; tramite il ranking WTA: Polonia, Tunisia, Stati Uniti, Francia, Romania, Svizzera e tramite il ranking combinato: Italia, Australia, Croazia, Kazakhstan, Svizzera, Giappone, Belgio, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Cina. Russia e Bielorussia sono escluse dalla competizione.

ITALIA

L’Italia è inserita nel gruppo E con Brasile e Norvegia. Il suo girone si disputerà a Brisbane e, in caso di primato in classifica. Gli azzurri si giocheranno l’accesso alla semifinale nello spareggio con la prima classificata del girone B (composto da Polonia, Svizzera e Kazakistan). La squadra azzurra, formata da Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Andrea Vavassori, Camilla Rosatello, Marco Bortolotti e Nuria Brancaccio, farà il suo esordio contro il Brasile giovedì 29 dicembre.

COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Gruppo A (Perth): Grecia, Belgio e Bulgaria

Gruppo B (Brisbane): Polonia, Svizzera, Kazakistan

Gruppo C (Sydney): Stati Uniti, Germania, Repubblica Ceca

Gruppo D (Sydney): Spagna, Australia, Gran Bretagna

Gruppo E (Brisbane): Italia, Brasile, Norvegia

Gruppo F (Perth): Francia, Croazia, Argentina