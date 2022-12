United Cup 2023: tutte le squadre e i giocatori al via

Le squadre, i giocatori e i gruppi della United Cup 2023, appuntamento che apre la stagione tennistica dal 29 dicembre all’8 gennaio. La manifestazione che sostituisce la defunta Atp Cup vedrà al via ben sedici nazioni divise in sei gruppi da tre. Si giocherà in tre città diverse: Brisbane, Perth e Sydney e ognuna di queste tre eleggerà una nazione vincitrice. Le tre in questione, più la miglior finalista della fase a gironi in base al record conquisteranno l’accesso alla fase finale in programma a Sydney, dove appunto si giocheranno semifinali e finali.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

LE SQUADRE, I GIOCATORI E I GRUPPI UNITED CUP 2023

-GRUPPO A (PERTH): BELGIO, BULGARIA, GRECIA

BELGIO

-David Goffin, Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Michael Geerts

-Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Magali Kempen, Kirsten Flipkens

BULGARIA

-Grigor Dimitrov, Dimitar Kuzmanov, Adrian Andreev, Alexandar Lazarov

-Viktoriya Tomova, Isabella Shinikova, Gergana Topalova

GRECIA

-Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas

-Maria Sakkari, Despina Papamichail, Valentini Grammatikopoulou, Sapfo Sakellaridi

-GRUPPO B (BRISBANE): KAZAKHSTAN, POLONIA, SVIZZERA

KAZAKHSTAN

-Alexander Bublik, Timofey Skatov, Denis Yevseyev, Grigoriy Lomakin

-Yulia Putintseva, Zhibek Kulambayeva, Gozal Ainitdinova

POLONIA

-Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Kacper Zuk, Lukasz Kubot

-Iga Swiatek, Magda Linette, Weronika Falkowska, Alicja Rosolska

SVIZZERA

-Stan Wawrinka, Marc-Andrea Huesler, Dominic Stricker, Alexander Ritschard

-Belina Bencic, Jil Teichmann, Ylena In-Albon, Joanne Zuger

-GRUPPO C (SYDNEY): GERMANIA, REPUBBLICA CECA, STATI UNITI

GERMANIA

-Alexander Zverev, Oscar Otte, Daniel Altmaier, Fabian Fallert

-Laura Siegemund, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Julia Lohoff

REPUBBLICA CECA

-Jiri Lehecka, Tomas Machac, Dalibor Svrcina

-Petra Kvitova, Marie Bouzkova, Jesika Maleckova

STATI UNITI

-Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Denis Kudla, Hunter Reese

-Jessica Pegula, Madison Keys, Alycia Parks, Desirae Krawczyk

-GRUPPO D (SYDNEY): AUSTRALIA, GRAN BRETAGNA, SPAGNA

AUSTRALIA

-Nick Kyrgios, Alex De Minaur, Jason Kubler, John Peers

-Ajla Tomljanovic, Zoe Hives, Maddison Inglis, Samantha Stosur

GRAN BRETAGNA

-Cameron Norrie, Daniel Evans, Jan Choinski, Jonny O’Mara

-Harriet Dart, Katie Swan, Ranah Stoiber, Ella McDonald

SPAGNA

-Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta, Albert Ramos-Vinolas, David Vega Hernandez

-Paula Badosa, Nuria Parrizas Diaz, Jessica Bouzas Maneiro

-GRUPPO E (BRISBANE): BRASILE, ITALIA, NORVEGIA

BRASILE

-Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Alves, Matheus Pucinelli de Lameida, Rafael Matos

-Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Carolina Alves, Luisa Stefani

ITALIA

-Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Marco Bortolotti

-Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camilla Rosatello

NORVEGIA

-Casper Ruud, Viktor Durasovic, Andreja Petrovic

-Ulrikke Eikeri, Malene Helgo, Lilly Haseth

-GRUPPO F (PERTH): ARGENTINA, CROAZIA, FRANCIA

ARGENTINA

-Francisco Cerundolo, Federico Coria, Thomas Etcheverry

-Nadia Podoroska, Maria Carle, Paula Ormaechea

CROAZIA

-Borna Coric, Borna Gojo, Matija Pecotic

-Petra Martic, Donna Vekic, Tara Wurth, Petra Marcinko

FRANCIA

-Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino, Manuel Guinard, Edoaurd Roger-Vasselin

-Caroline Garcia, Alizé Cornet, Leolia Jeanjean, Jessica Ponchet