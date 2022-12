Probabili formazioni Salernitana-Milan: sedicesima giornata, Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan, match della valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. E’ tutto pronto per l’atteso ritorno del torneo italiano che, dopo oltre un mese di pausa dovuto allo svolgimento dei Mondiali di Qatar 2022, riprende eccezionalmente prima dell’Epifania. I campioni d’Italia in carica vanno a caccia di un successo per iniziare la rincorsa verso il Napoli capolista. La compagine granata, dal suo canto, spera di debuttare nel nuovo anno facendo uno scalpo prestigioso e portando a casa preziosi punti in ottica salvezza. La partita è in programma alle ore 12:30 di mercoledì 4 gennaio. Ecco, di seguito, le possibili scelte di Stefano Pioli e Davide Nicola.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Lovato, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Radovanovic, Vlihena, Bradaric; Dia, Piatek.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sepe, Mazzocchi, Maggiore.

Squalificati: Candreva.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Rebic.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Maignan, Florenzi, Ibrahimovic, Origi.

Squalificati: –