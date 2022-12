United Cup 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money della United Cup 2023, la nuova competizione di tennis a squadre in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio sui campi in cemento outdoor di tre diverse città australiane (Sydney, Brisbane e Perth). Presente anche l’Italia di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, inserita all’interno del Gruppo E (Brisbane) insieme alla Norvegia di Casper Ruud e al Brasile di Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia. La United Cup inaugurale ha in dote un montepremi totale di 15 milioni di dollari, diviso in maniera equa tra ATP e WTA. Il premio in denaro individuale si basa su tre componenti: ranking di singolare, vittoria delle partite e successi di squadra. Di seguito lo schema dettagliato.

MONTEPREMI UNITED CUP 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

GIOCATORE N°1

RANKING DI SINGOLARE

1-10: $ 200.000

11-20: $ 100.000

21-30: $ 60.000

31-50: $ 40.000

51-100: $ 30.000

101-250: $ 25.000

251+: $ 20.000

GIOCATORE N°2

RANKING DI SINGOLARE

1-10: $ 200.000

11-20: $ 100.000

21-30: $ 50.000

31-50: $ 30.000

51-100: $ 20.000

101-250: $ 15.000

251+: $ 10.000

GIOCATORE N°3

RANKING DI SINGOLARE

1-30: $ 30.000

31-100: $ 15.000

101-250: $ 7.500

251+: $ 6.000

GIOCATORE N°4

RANKING DI SINGOLARE/DOPPIO

1-30: $ 10.000

31-100: $ 7.500

101-250: $ 6.000

251+: $ 5.000

PRIZE MONEY

PARTITE VINTE NUMERO 1 NUMERO 2 DOPPIO FINALE $ 251.000 $ 169.200 $ 47.255 SEMIFINALE $ 132.000 $ 89.000 $ 24.750 CITTÀ $ 69.500 $ 46.800 $ 13.000 GRUPPO $ 38.325 $ 25.900 $ 7.200

VITTORIE DI SQUADRA

FINALE: $ 23.155

SEMIFINALE: $ 13.650

CITTÀ: $ 8.025

GRUPPO: $ 5.000