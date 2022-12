Probabili formazioni Sassuolo-Sampdoria, sedicesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Si torna in campo dopo un mese e mezzo di stop per i Mondiali e il massimo campionato dei neroverdi ricomincia da una partita delicatissima perché al Mapei Stadium arrivano i blucerchiati fanalino di coda. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 12.30 di mercoledì 4 gennaio, di seguito andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici, Dionisi e Stankovic.

QUI SASSUOLO – I neroverdi ritrovano Berardi dal 1′, con lui in avanti Pinamonti e Laurienté. Out Maxime Lopez per infortunio, Obiang si candida in regia.

QUI SAMPDORIA – Djuricic out per squalifica, Quagliarella assente per infortunio. Davanti allora ancora spazio per Montevago con Gabbiadini, Caputo tenuto a riposo perché vicino alla cessione.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Obiang, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Laurentiè.

Ballottaggi: Rogerio 55% – Kyriakopoulos 45%, Laurentie 60% – Traore 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Maxime Lopez, Muldur

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero, Murillo, Colley, Amione, Leris, Rincon, Villar, Augello, Sabiri, Montevago, Gabbiadini.

Ballottaggi: –

Squalificati: Djuricic

Indisponibili: Conti, De Luca, Pussetto, Quagliarella, Winks