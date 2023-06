Highlights basket Bologna-Milano 93-89, semifinale playoff gara-4 Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 7

Virtus Segafredo Bologna batte EA7 Emporio Armani Milano per 93-89 nella sfida valida come gara-4 delle finali dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket, portando la serie sul 2-2. Il miglior marcatore della partita è Shavon Shields, il quale mette a segno 26 punti, che non bastano a regalare la vittoria a Milano. Ecco gli highlights del match.

