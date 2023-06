F1 GP Canada 2023, risultati e classifica prove libere 2: doppietta Mercedes, bene la Ferrari

Dopo tutto ciò quello che è accaduto nelle Prime Libere del Canada che non si sono difatti disputate a causa prima di un problema alla vettura di Gasly e poi per un problema alle telecamere del circuito, nelle Seconde Libere le Mercedes hanno dato prova di essere competitive sul ritmo dei tempi. Nelle Libere che tutto sommato hanno fatto vedere un equilibrio fra le monoposto, il primo tempo è quello di Lewis Hamilton che con 1:13.718 si è preso la vetta della prima classifica del weekend in Canada. A succedere l’inglese, il compagno di squadra George Russell. Chiude il podio Sainz della Ferrari, apparsa anche con Leclerc con un buon ritmo. Questa la top ten.

Lewis Hamilton (Mercedes) 1:13.718 George Russell (Mercedes) +0.027 Carlos Sainz (Ferrari)+0.126 Fernando Alonso (Aston Martin) +0.326 Charles Leclerc (Ferrari) +0.376 Max Verstappen (Red Bull)+0.424 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0.502 Sergio Perez (Red Bull) +0.532 Lance Stroll (Aston Martin) +0.701 Pierre Gasly (Alpine) +0.759 Oscar Piastri (McLaren) +0.701 Kevin Magnussen (Haas) +0.826 Lando Norris (McLaren) +0.899 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +1.093 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +1.223 Nyck de Vries (AlphaTauri) +1.284 Alexander Albon (Williams) +1.285 Esteban Ocon (Alpine) +1.374 Logan Sargeant (Williams) +1.708 Niko Hulkenberg (Haas) +2.651