Olimpia Milano-Sassari in tv: programma, orario e diretta tv semifinale playoff Serie A1 2022/2023

Il programma con l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv la serie Olimpia Milano-Sassari, valida come semifinale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Prosegue il percorso delle due formazioni, con l’obiettivo di avvicinarsi sempre di più al titolo. Entrambe le squadre hanno visto le serie dei quarti di finale per 3-1: i meneghini hanno ben figurato contro Pesaro, cedendo solo in gara-3 dopo una prestazione sottotono. I sardi, invece, dopo aver perso gara-1 contro Venezia, hanno reagito alla grande, inanellando tre successi consecutivi e meritando così il passaggio del turno. Ecco quindi il calendario completo della serie tra Olimpia Milano e Sassari, con le indicazioni, tra parentesi, delle emittenti che trasmetteranno le partite, ricordando che Sportface.it vi terrà compagnia con dirette testuali, cronache e tutti i tabelloni aggiornati, per non perdersi nulla di questa rincorsa al titolo.

OLIMPIA MILANO-SASSARI, IL CALENDARIO DELLA SERIE

Gara-1

Sabato 27 maggio

Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari (Eleven Sports, Dazn, NOVE, Eurosport 2)

Gara-2

Lunedì 29 maggio

Ore 21:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari (Eleven Sports, Dazn, DMAX, Eurosport 2)

Gara-3

Giovedì 1 giugno

Ore 21:00 – Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano (Eleven Sports, Dazn, DMAX, Eurosport 2)

Gara-4 (eventuale)

Sabato 3 giugno

Ore 21:00 – Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano (Eleven Sports, Dazn, DMAX, Eurosport 2)

Gara-5 (eventuale)

Lunedì 5 giugno

Ore 21:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari (Eleven Sports, Dazn, DMAX, Eurosport 2)