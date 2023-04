Basket, Serie A1 2022/2023: tabellone e accoppiamenti playoff

Il tabellone e gli accoppiamenti dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. La Regular Season volge al termine, dopo trenta giornate ricche di azione, di emozioni e di colpi di scena, dentro e fuori dal campo. Sono otto le squadre che si contenderanno l’ambito scettro nazionale, con, come sempre, qualche favorita d’obbligo e un nutrito gruppo di outsider. Si ricorda fin da ora che i quarti di finale e le semifinali si giocheranno in serie al meglio delle cinque partite, mentre la finale Scudetto in una serie al meglio delle sette. Ecco quindi gli accoppiamenti, che verranno aggiornati a mano a mano che le posizioni in classifica diventeranno ufficiali.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

TABELLONE ACCOPPIAMENTI PLAYOFF SERIE A1 2022/2023

in aggiornamento

QUARTI DI FINALE

1° classificata – 8° classificata

2° classificata – 7° classificata

3° classificata – 6° classificata

4° classificata – 5° classificata