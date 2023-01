Bronzetti-Keys in tv: orario, canale e diretta streaming finale United Cup 2023

Lucia Bronzetti affronterà Madison Keys nel quarto singolare della finale Italia-Stati Uniti di United Cup 2023. Impegno proibitivo per la tennista azzurra, chiamata ad un’impresa contro la numero 11 del mondo. Keys, però, questa settimana ha perso una partita, dimostrando di non essere imbattibile nonostante le condizioni di gioco a lei favorevoli. Allo stesso tempo, però, Bronzetti è stata sconfitta da Magda Linette, unica avversaria di livello superiore tra tutte quelle incontrate. Lucia scenderà comunque in campo senza nulla da perdere e tenterà di dar seguito alla buona prova contro Grammatikopoulou, in cui è scesa in campo con la pressione di dover vincere e non ha tremato. Tra Bronzetti e Keys non ci sono precedenti.

Trevisan e Pegula scenderanno in campo nella mattinata di domenica 8 gennaio, come secondo match dalle ore 07:30 (al termine di Berrettini-Fritz). Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutti gli incontri di questa sfida finale tra Italia e Stati Uniti. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.