Finale Italia-Stati Uniti in tv: data, orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

L’Italia affronta gli Stati Uniti nella finale della United Cup 2023, in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. Dopo dieci giorni ricchi di emozioni siamo giunti all’atto conclusivo di questa nuova manifestazione che ha riscosso tanti consensi tra gli appassionati australiani e non solo. Ed in finale ci siamo anche noi. Dopo il successo contro la Grecia il team guidato da Vincenzo Santopadre ora è chiamato ad una vera e propria impresa. Di fronte avremo gli Stati Uniti, un’autentica corazzata che finora ha dominato tutte le sfide fin qui affrontate. Hanno quattro singolaristi di alto livello come Fritz, Tiafoe, Pegula e Keys ed un doppio misto ugualmente forte. Margine di errore a zero.

ITALIA-STATI UNITI UNITED CUP

Domenica 8 gennaio – Ore 03:00

Martina Trevisan (ITA) vs. Jessica Pegula (USA)

Lorenzo Musetti (ITA) vs. Frances Tiafoe (USA)

Ore 07:30

Matteo Berrettini (ITA) vs. Taylor Fritz (USA)

Lucia Bronzetti (ITA) vs. Madison Keys (USA)

Martina Trevisan/Matteo Berrettini vs. Jessica Pegula/Taylor Fritz (USA)

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

QUANDO E COME SEGUIRLA – La sfida tra Italia e Stati Uniti inizierà questa notte alle ore 03:00 con i primi due singolari. A partire dalle 07:30 sono invece in programma gli altri due singolari e il doppio misto. Sarà possibile seguire tutti gli incontri su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre). Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida tra Italia e Stati Uniti. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.