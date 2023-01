Sabalenka-Noskova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Adelaide 1 2023

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Linda Noskova nell’ultimo atto del torneo WTA 500 di Adelaide 1 2023 (cemento outdoor). La bielorussa, dopo un’ultima stagione condensata da più ombre che luci, vuole immediatamente partire con il piede giusto nel nuovo anno. Nella cittadina australiana sta esprimendo il miglior tennis e deve ancora perdere un singolo set. Tra la numero cinque del ranking mondiale ed il suo undicesimo titolo della carriera c’è la diciottenne ceca che, dopo questo splendido risultato, entrerà tra le prime cento giocatrici del mondo. Noskova, partita dalle qualificazioni, non si è più fermata nel corso della settimana.

Negli scorsi giorni ha fatto fuori avversarie del calibro dell’altra bielorussa Victoria Azarenka, della russa Daria Kasatkina e della tunisina Ons Jabeur, finalista in carica a Wimbledon ed agli US Open. Sabalenka, secondo le quote dei bookmakers, partirà con i favori del pronostico. Farà meglio a non sottovalutare la sua avversaria che, dopo essersi messa in luce nella seconda metà del 2022, è desiderosa di prendersi definitivamente la scena sul circuito maggiore in questa nuova stagione. Tra le due tenniste non ci sono precedenti all’attivo. La bielorussa dovrà stare attenta a prendere subito le misure contro una giocatrice mai incontrata nel corso della carriera.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sabalenka e Noskova scenderanno in campo all’alba di domenica 8 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate sul Campo Centrale non prima delle ore 06:30 italiane (le 16:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Sabalenka e Noskova fornendo ai propri lettori news ed aggiornamenti al termine della partita.