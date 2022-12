Atp Pune 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Pune 2023, evento in programma da lunedì 2 a sabato 7 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina indiana. Per l’Italia è presente in tabellone il solo Marco Cecchinato. A guidare il seeding c’è un campione Slam come il croato Marin Cilic, seguito dall’olandese Botic Van De Zandschulp, dal finlandese Emil Ruusuvuori e dall’argentino Sebastian Baez. Riflettori puntati anche sul russo Aslan Karatsev, sul georgiano Nikoloz Basilashvili e sul serbo Filip Krajinovic, tre giocatori sempre piuttosto pericolosi sul veloce.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Rilevante anche la presenza dell’altro olandese Tim Van Rijthoven, che lo scorso luglio stupì tutti andando a vincere il primo torneo in carriera sull’erba casalinga di S-Hertogenbosch e raggiungendo gli ottavi di finale in quel di Wimbledon. Il prize money totale dell’evento corrisponde a 713.495 dollari, di cui 97.760 sono destinati al vincitore, con 250 punti del ranking maschile a completare il bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 PUNE 2023

PRIMO TURNO – $ 6.895 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 11.280 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 19.425 (45 punti)

SEMIFINALE – $ 33.525 (90 punti)

FINALISTA – $ 57.025 (150 punti)

VINCITORE – $ 97.760 (250 punti)