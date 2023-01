Berrettini-Fritz in tv: orario, canale e diretta streaming finale United Cup 2023

Matteo Berrettini affronterà Taylor Fritz nel terzo singolare della finale Italia-Stati Uniti di United Cup 2023. Incontro estremamente delicato e potenzialmente già decisivo, qualora una delle due squadre vincesse entrambi i due primi singolari. I giocatori faranno dunque di tutto per portarlo a casa, anche per ottenere punti importanti in ottica ranking Atp. Fritz ha vinto entrambi i precedenti e partirà leggermente favorito, tuttavia Matteo è apparso molto centrato questa settimana. A dimostrarlo sono i successi contro Ruud e Hurkacz, ma anche la sconfitta contro Tsitsipas, maturata in tre set molto lottati. L’azzurro potrà dunque giocarsi le sue carte e non partirà affatto spacciato. Chi avrà la meglio?

IL PROGRAMMA DI ITALIA-STATI UNITI

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

Berrettini e Fritz scenderanno in campo nella mattinata di domenica 8 gennaio, a partire dalle 07:30. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutti gli incontri di questa sfida finale tra Italia e Stati Uniti. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.