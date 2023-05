Roland Garros 2023, day 3: esordi per Medvedev e Swiatek. Ancora azzurri al via, ecco Bronzetti

Il terzo giorno di match del Roland Garros 2023, per quanto concerne il tabellone principale, andrà in scena martedì 30 maggio. Dopo gli assaggi significativi del day 1 e del day 2, Parigi continuerà a essere il palcoscenico degli esordi Slam di questa nuova annata ricca di sorprese. Rullino di marcia notevole degli italiani, i quali tenteranno, anche quest’oggi, di mettersi in mostra in una delle vetrine migliori al mondo. Bronzetti guiderà un gruppetto azzurro che si insidia da outsider, ma che vuole a tutti i costi emergere nel tennis dei grandi…Zeppieri, Vavassori e tanti altri ancora in campo (top player esteri inclusi): di seguito la presentazione del day 1.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

CALENDARIO ATP

CALENDARIO WTA

MONTEPREMI

TABELLONE ROLAND GARROS ATP

TABELLONE ROLAND GARROS WTA

MATCH D’APERTURA

In apertura di programma, un’azzurra scenderà in campo sul Philippe Chatrier per affrontare Ons Jabeur; si tratta di Lucia Bronzetti, recentemente vittoriosa a Rabat ai danni dell’austriaca Julia Grabher. La giocatrice nativa di Rimini dovrà far fronte al talento sconfinato della tunisina sopra citata, nota per il suo variopinto repertorio tennistico; Jabeur, seppur abbia potenzialità da top 5, non vive il suo miglior momento di forma ed è in cerca di riscatto in quel di Parigi. Dal canto suo, galvanizzata dal successo in territorio marocchino e con ben poco da perdere al Roland Garros, l’italiana Bronzetti può regalare più di qualche gioia al pubblico nostrano.

Sul Suzanne-Lenglen, sempre in mattinata per aprire le danze, Casper Ruud farà il suo esordio sfidando Elias Ymer. Il norvegese, tra i favoriti per giungere sino in fondo a Parigi nonché specialista di questa superficie, tenterà di sbrigare la pratica svedese senza perdere set. Ymer, dal tennis meno concreto del fratello Mikael, ma comunque una mina vagante, non è da sottovalutare…seppur il rosso non sia il suo campo da battaglia preferito. Passando al Campo Simonne-Mathieu, si svolgerà lo scontro tra Anhelina Kalinina e Diane Parry; l’ucraina e la transalpina daranno il via ai giochi sul terzo tra i campi principali del Roland Garros, con la prima citata, già finalista a Roma, assolutamente favorita per il passaggio al secondo turno. Parry, come già nell’edizione scorsa battendo Barbora Krejcikova, può dare qualcosa in più davanti alla sua gente.

PARTITE D’INTERESSE

Tra le sfide maggiormente sotto l’attenzione degli appassionati di tennis, assolutamente impossibile non citare il confronto tra Daniil Medvedev e Thiago Seyboth Wild (Campo Philippe-Chatrier, secondo match). Il campione degli Internazionali BNL d’Italia, dopo aver riscoperto la terra rossa tra le sue corde, vorrà dare il massimo per ben figurare anche a Parigi; il russo, dal tennis asfissiante e strategicamente pungente, non dovrebbe aver problemi nel gestire il talento fumantino del brasiliano, quest’ultimo ben abituato alla terra battuta. A proposito di fenomenali interpreti del circuito professionistico, Iga Swiatek dovrà vedersela con Cristina Bucsa, sempre sullo Chatrier. La polacca inizierà dunque dalla spagnola, alla ricerca sempre più famelica di scalpi da collezionare sino all’attesa finale.

A chiudere il programma ci penseranno Gael Monfils, tornato da poco a gareggiare dopo un periodo di stand-by fisico, e Sebastian Baez, ottimo interprete di questa superficie; il pubblico francese dovrà spingere al massimo per accendere il talento del suo beniamino. Sul Suzanne Lenglen, come secondo incontro in programma, ecco Elena Rybakina; la campionessa in quel di Roma, anch’ella alla prima grande affermazione sul rosso dopo Bucarest 2019 (250), dovrà gettare acqua sul talento infuocato di Brenda Fruhvirtova, con la ceca che avrà sicuramente voglia di sorprendere.

In campo peraltro Alexander Zverev, Holger Rune e Bianca Andreescu, tutti sul Simonne-Mathieu; il tedesco sfiderà un Lloyd Harris alla ricerca della corretta condizione fisica, mentre il danese e la canadese affronteranno rispettivamente Christopher Eubanks e Vika Azarenka. Occhi puntati sullo statunitense, dal buon servizio e dall’elegante rovescio a una mano, sebbene il rosso non esalti le sue caratteristiche da cemento; inutile descrivere la bielorussa Azarenka, invece, semplicemente un’icona nonché insidiosa per qualsiasi giocatrice. Sul Campo 13, vi è una perla da non perdere: attenzione alla resa di Linda Noskova, brillante nuova stellina proveniente dalla Repubblica Ceca; la giocatrice classe 2004, sin qui in evidenza soprattutto sul veloce, si presenterà al pubblico parigino contro la meno quotata Danka Kovinic, seppur la montenegrina sia più esperta e dunque pericolosa.

AZZURRI IN CAMPO

Oltre la già citata Bronzetti, vi sono diversi altri azzurri pronti a lottare per raggiungere il secondo turno a Parigi. Tra questi, Andrea Vavassori dividerà il campo con Miomir Kecmanovic (Campo 8), tennista serbo dall’ottimo rendimento generale su questa superficie; l’italiano, performante in doppio e recentemente anche in singolare, proverà a far valere il suo tennis old style per raggiungere grandi obiettivi. Il tocco notevole e le capacità a rete di Vavassori, unite a un servizio esplosivo, possono certamente impensierire un Kecmanovic non ai massimi storici.

Protagonisti anche Giulio Zeppieri e Jasmine Paolini; il giovane di Latina affronterà l’istrionico kazako Aleksandr Bublik sul Campo 11, cercando di puntare sulla concretezza per smorzare la creatività del suo avversario, non esattamente un amante della terra battuta. La toscana, invece, contenderà il passaggio al secondo turno a Sorana Cirstea, con la romena favorita. La conquistatrice del Firenze Ladies Open vuole però regalarsi ancora alcuni match da sogno dopo l’esaltante successo casalingo. Menzione d’onore per Bolelli/Fognini, impegnati sul Campo 4 contro la coppia di robot al servizio formata da Thanasi Kokkinakis e Jan-Lennard Struff; sulla carta, gli azzurri sono i maggiori indiziati per il passaggio del turno.