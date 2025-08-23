La Vuelta 2025, partita da Torino, ha un primo vincitore: Jasper Philipsen conquista la 1^ tappa e la maglia rossa.

Dalla suggestiva cornice della Reggia di Venaria, alle porte di Torino, ha preso avvio l’edizione numero 80 della Vuelta a España con una tappa inaugurale lunga ben 186,1 chilometri. La tappa, terminata presso la città di Novara, ha incoronato Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) come suo vincitore grazie ad una splendida volata finale.

Il corridore belga è riuscito a battere il britannico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) e il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team). Per l’Italia c’è più di una buona notizia, che portano il nome di Elia Viviani (Lotto), piazzatosi in quarta posizione, e di Alessandro Verre (Arkéa–B&B Hotels), il miglior scalatore capace di conquistare l’unico Gpm di giornata. Domani indosserà la maglia a pois.

Vuelta 2025, Philipsen in maglia rossa: le classifiche

Philipsen comanda così la classifica generale in 4:09:12, tempo che gli ha garantito anche la maglia rossa così come la maglia verde (propria della classifica a punti, che ha visto il belga conquistare 50 punti). Comanda la classifica giovani, invece, Ethan Vernon (Israel–Premier Tech) in 4h09’06”, tempo che gli è valsa la maglia bianca.

Domani i tifosi sono chiamati ad assistere alla seconda delle tre frazioni della corsa iberica tutta concentrata nel territorio piemontese: la Alba-Limone Piemonte lunga 159,6 chilometri. Una tappa non troppo complicata, ma il cui finale in salita potrebbe regalare le prime sorprese della competizione.