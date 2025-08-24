Dagli US Open al Mondiale di volley, fino alla Serie A e al Motomondiale: la guida completa agli eventi di sport in tv in diretta oggi.

Oggi, domenica 24 agosto, la domenica di sport in TV offre un palinsesto ricco e variegato, ideale per tutti i gusti: si parte al mattino con i Mondiali di canoe e la pallavolo femminile, si prosegue nel pomeriggio con il tennis, la MotoGP, la Vuelta e si chiude con un pomeriggio di Serie A. Di seguito la guida completa.

MATTINA

08.02 NUOTO – Mondiali juniores, batterie (diretta streaming su World Aquatics Tv / Eurovision Sport)

09.00 CANOA VELOCITÀ – Mondiali senior, finali 200 e 500 m (diretta tv Rai Sport HD fino alle 10, poi Rai 2; diretta streaming su RaiPlay)

09.30 CICLISMO/PISTA – Mondiali juniores, sessione mattutina (nessuna copertura tv)

09.40 MOTOGP – GP Ungheria, warm-up (diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming Sky Go, NOW)

10.25 MX2 MOTOCROSS – GP Paesi Bassi, warm-up (nessuna copertura tv)

10.45 MXGP MOTOCROSS – GP Paesi Bassi, warm-up (nessuna copertura tv)

PRIMO POMERIGGIO

11.00 MOTO3 – GP Ungheria, gara (diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming Sky Go, NOW; differita TV8 ore 14.00)

11.00 VOLLEY FEMMINILE – Mondiali, Cechia-Slovenia e Porto Rico-Grecia (diretta streaming VBTV)

12.00 VOLLEY FEMMINILE – Mondiali, Italia-Cuba (diretta tv Rai 2; diretta streaming RaiPlay, VBTV, DAZN)

12.15 MOTO2 – GP Ungheria, gara (diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming Sky Go, NOW; differita TV8 ore 15.15)

12.50 CICLISMO – Tour de l’Avenir, 1ª tappa (diretta streaming discovery+ dalle 15.45)

13.00 RUGBY FEMMINILE – Coppa del Mondo, Irlanda-Giappone (diretta streaming RugbyPass TV)

13.15 MX2 MOTOCROSS – GP Paesi Bassi, gara 1 (diretta tv Eurosport 2; diretta streaming discovery+, DAZN, mxgp-tv.com)

13.35 CICLISMO – Vuelta a España, 2ª tappa Alba–Limone Piemonte (diretta tv Eurosport 1; diretta streaming discovery+, DAZN)

14.00 MOTOGP – GP Ungheria, gara (diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming Sky Go, NOW; differita TV8 ore 17.00)

14.00 CICLISMO – Giro di Germania, 4ª tappa (diretta streaming discovery+ dalle 16.00)

14.04 CANOA VELOCITÀ – Mondiali, sessione pomeridiana (diretta tv Rai Sport HD; diretta streaming RaiPlay)

14.15 MXGP MOTOCROSS – GP Paesi Bassi, gara 1 (diretta tv Sky Sport Max, Eurosport 2; diretta streaming discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com)

14.30 VOLLEY FEMMINILE – Mondiali, USA-Argentina e Brasile-Francia (diretta streaming VBTV)

POMERIGGIO / SERA

17.00 – US Open di tennis, day-1 con italiani in campo (diretta tv Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis; diretta streaming Sky Go, NOW, SuperTenniX)

18.30 SERIE A – Como-Lazio (diretta tv Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming NOW, Sky Go)

18.30 SERIE A – Cagliari-Fiorentina (diretta tv e streaming su DAZN)

20.45 SERIE A – Juventus-Parma (diretta tv e streaming su DAZN)

20.45 SERIE A – Atalanta-Pisa (diretta tv e streaming su DAZN)